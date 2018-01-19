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Суд отправил на 4,5 года в колонию экс-главу ГИБДД Кузбасса за гибель в ДТП четырех байкерш

Отбывать наказание высокопоставленный полицейский будет за пределами Кемеровской области, где нет спецколоний. Родные погибших довольны приговором.(ВИДЕО)

19.01.2018 Фото: Стоп-кадр в видео Один комментарий

Суд отправил на 4,5 года в колонию экс главу ГИБДД Кузбасса за гибель в ДТП четырех байкерш

Юрий Мовшин в суде

Абаканский городской суд сегодня, 19 января, вынес приговор экс-начальнику ГИБДД Кемеровской области Юрию Мовшину. Бывший полицейский получил 4,5 года колонии общего режима за гибель в аварии четырех женщин.

Мовшина признали виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

«Четыре года, шесть месяцев лишения свободы, общий режим, — сообщили Тайге.инфо в пресс-службе суда. — Дополнительное наказание — три года лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Гражданские иски удовлетворены частично».

Прокуратура просила для Мовшина 5 лет колонии-поселения. Дело рассматривал Абаканский городской суд Хакасии по решению Верховного суда, чтобы избежать конфликта интересов. Дочь полицейского работает в кемеровском суде.

16 января Мовшин выступил в суде с последним словом, где заявил, что не считает себя виновным. «Я полностью поддерживаю позицию адвоката в защиту моих законных прав. Не собираюсь оправдываться, потому что я не виноват в том дорожно-транспортном происшествии и смерти потерпевших. Прошу вас вынести законное решение», — сказал экс-начальник дорожной полиции.

ДТП с участием Юрия Мовшина произошло вечером 23 апреля 2016 года на трассе «Кемерово — Яшкино», сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Автомобиль Toyota Land Cruiser 200, за рулем которого был экс-глава ГИБДД, столкнулся с Toyota Premio, который двигался в попутном направлении. Две пассажирки второй машины погибли на месте, еще две скончались в больнице. Женщины ехали на день рождения мотоклуба на одну из турбаз. Отмечалось, что водитель Toyota Premio был лишен прав в 2015 года за вождение в нетрезвом виде. Сам экс-полицейский не пострадал.

Видео youtube.com

После происшествия жители Кемеровской области начали сбор подписей за уголовное преследование Мовшина. Губернатор Кузбасса Аман Тулеев пообещал проконтролировать расследование и создал общественную комиссию.

По ходатайству главы региона депутаты кемеровского облсовета лишили бывшего гаишника почетного звания «Почетный гражданин Кемеровской области», медалей «За особый вклад в развитие Кузбасса» II степени, «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени и «60 лет Кемеровской области» «в связи с совершением Мовшиным проступка, порочащего его как награжденного».

Это не единственное ДТП с участием Мовшина, повлекшее за собой жертвы. Вечером 3 сентября 2011 года его автомобиль Toyota Land Cruiser Prado столкнулся с «Ладой», водитель которой погиб на месте и по итогам доследственной проверки был признан виновником аварии.

Уголовное дело в отношении начальника ГИБДД по Кемеровской области возбуждать не стали. В 2012 году он вышел в отставку.

Юрий Мовшин, которого признали виновным в ДТП с четырьмя погибшими, не будет отбывать наказание в Кемеровской области. Об этом сообщает Сибдепо со ссылкой на источник в службе исполнения наказаний.

«Скорее всего, он попадёт в спецколонию, потому что ранее занимал высокий пост в региональном МВД. В Кузбассе таких колоний нет. Поэтому его могут поместить в соответствующее исправительное учреждение в другом регионе», – пояснил собеседник издания.

Сторона потерпевших по делу о ДТП с участием экс-главы ГИБДД Кузбасса Юрия Мовшина удовлетворены приговором.

«Я доволен приговором. Мера наказания строгая. Я очень рад, что по таким делам у нас наконец стали давать реальные сроки. Уверен, что Мовшин обжалует приговор», – рассказал Евгений Пермяков, муж погибшей в резонансной аварии Светланы Пермяковой.

Также суд на три года лишил Юрия Мовшина права управления транспортным средством. При этом гражданский иск потерпевших удовлетворил частично – взыскал 500 тысяч рублей.

«Мы хотели максимум (7 лет лишения свободы), но, в общем, удовлетворены тем, что преступник теперь будет там, где ему положено быть», – пояснил изданию Денис Лосев, муж погибшей в этой аварии Натальи Лосевой.


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(1) Комментарий

  1. Неужели

    По ходатайству главы региона депутаты кемеровского облсовета лишили бывшего гаишника почетного звания «Почетный гражданин… «в связи с совершением Мовшиным проступка, порочащего его как награжденного»
    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск:

    Бывают же такие главы регионов и депутаты!

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