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Насильно удерживали наркоманов в реабилитационном центре в Новосибирской области

Их держали взаперти по 8 месяцев. Центр не имел лицензии на оказание услуг, но брал с каждого по 15 тыс. рублей в месяц. Дело о похищении человека направлено в суд.

19.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.

Насильно удерживали наркоманов в реабилитационном центре в Новосибирской области

Дело расследовал Следственный комитет

В Новосибирске в суд направлено уголовное дело по обвинению в похищении человека, сообщил сегодня, 19 января, старший помощник областного прокурора Дмитрий Лямкин.

Зампрокурора Новосибирской области Андрей Турбин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя региона.

Он обвиняется в незаконном лишении человека свободы группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ, 4 эпизода) и похищении человека группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ, 3 эпизода).

Уголовное дело расследовано следователями регионального управления СКР.

По версии следствия, директор автономной некоммерческой организации центр реабилитации и профилактики форм негативной зависимости «Твое право на жизнь» Кенжаев (осужден судом по п. «а» ч. 2 ст. 126, п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ), Караваев (осужден судом по п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ) и обвиняемый, неофициально, на добровольных началах возглавляли два центра реабилитации в п. Молот Новосибирской области. Без лицензии на медицинскую деятельность и медицинского образования они оказывали реабилитационные услуги лицам, зависимым от алкоголя и наркомании.

Ежемесячная плата за содержание в центрах реабилитации, подконтрольным указанным лицам, составляла 15 тыс рублей с человека. Потерпевшими по делу признаны 6 человек.

Одного из потерпевших в ноябре 2014 года против его воли, с применением насилия, связав руки и ноги «скотчем», доставили в один из центров п. Молот и удерживали взаперти до начала мая 2015 года, когда потерпевший смог сбежать во время проведения субботника.

К пациентам (в ходе так называемой реабилитации) применялось физическое и психологическое насилие, ограничение свободы передвижения.

Их ограничивали в передвижении, удерживали взаперти, не выпускали за пределы помещения, пока они не были освобождены сотрудниками УФСБ РФ по Новосибирской области.

Уголовное дело рассмотрит по существу Дзержинский районный суд Новосибирска.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Тот случай, когда у наркома больше прав, чем у законопослушного гражданина.
    Многие отдали бы и больше денег, лишь бы не видеть дома нарков.

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  2. может быть

    А кто платил за их содержание по 15т.р.?

    Thumb up 2 Thumb down 0

  3. Аноним

    Да причем тут наркоманы, которых удерживали.
    Тут другое. Бизнес и ничего другого.
    «Это наша корова, и мы её доим»(с)

    Thumb up 0 Thumb down 1

    • В.Шапран

      не только бизнес, но и прополаскивание мозгов: учредитель этого центра Сажин Альберт Валерьевич также является соучредителем секты «Местная Религиозная Организация Церковь Христиан Евангельских «Скиния»
      8)
      впрочем, Бердску к тоталитарным сектам не привыкать:
      нас местная ассоциация предпринимателей и городская общественная палата давно находятся под управлением активной представительницы секты «Живое слово» г-жи Щербеневой
      %)

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