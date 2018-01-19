Насильно удерживали наркоманов в реабилитационном центре в Новосибирской области

В Новосибирске в суд направлено уголовное дело по обвинению в похищении человека, сообщил сегодня, 19 января, старший помощник областного прокурора Дмитрий Лямкин.

Зампрокурора Новосибирской области Андрей Турбин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя региона.

Он обвиняется в незаконном лишении человека свободы группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ, 4 эпизода) и похищении человека группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ, 3 эпизода).

Уголовное дело расследовано следователями регионального управления СКР.

По версии следствия, директор автономной некоммерческой организации центр реабилитации и профилактики форм негативной зависимости «Твое право на жизнь» Кенжаев (осужден судом по п. «а» ч. 2 ст. 126, п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ), Караваев (осужден судом по п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ) и обвиняемый, неофициально, на добровольных началах возглавляли два центра реабилитации в п. Молот Новосибирской области. Без лицензии на медицинскую деятельность и медицинского образования они оказывали реабилитационные услуги лицам, зависимым от алкоголя и наркомании.

Ежемесячная плата за содержание в центрах реабилитации, подконтрольным указанным лицам, составляла 15 тыс рублей с человека. Потерпевшими по делу признаны 6 человек.

Одного из потерпевших в ноябре 2014 года против его воли, с применением насилия, связав руки и ноги «скотчем», доставили в один из центров п. Молот и удерживали взаперти до начала мая 2015 года, когда потерпевший смог сбежать во время проведения субботника.

К пациентам (в ходе так называемой реабилитации) применялось физическое и психологическое насилие, ограничение свободы передвижения.

Их ограничивали в передвижении, удерживали взаперти, не выпускали за пределы помещения, пока они не были освобождены сотрудниками УФСБ РФ по Новосибирской области.

Уголовное дело рассмотрит по существу Дзержинский районный суд Новосибирска.