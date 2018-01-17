Антибиотики и «любимые» обезболивающие не могут купить без рецепта жители Бердска

— В декабре слегла с температурой. Адски болело горло. На работе — завал. Болеть некогда. Но всяческие порошки, обещающие поставить на ноги за пару часов, уже не помогали. Поэтому решила применить тяжелую артиллерию — антибиотики. Отправила за ними мужа. Мне как-то выписывали флемаксин во время ангины, вот его я и наказала купить супругу. Но домой муж вернулся с пустыми руками. Обежал пять аптек: везде наотрез отказались продавать препарат без рецепта. Он и умолял, и пытался «договориться» — нет, и все тут! Пришлось идти к врачу. И самое смешное, что врач выписала мне тот же флемаксин, потому что начались осложнения. Ну, неужели это такое сильное лекарство, что без бумажки никак? А еще подруга рассказала, что ей не продали «Найз». Всегда его брала от головной боли — хорошо помогал. А тут вдруг потребовали рецепт, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» читательница Валерия. — Я слышала, что аптекарям теперь за отпуск лекарств без рецепта впаивают огромные штрафы. Но, честно говоря, не думала, что все так серьезно.

С 22 сентября 2017 года вступил в силу приказ Минздрава РФ №403н. Он ужесточил правила отпуска рецептурных препаратов. Более строгий контроль теперь и за продажей антибиотиков, анаболиков и психотропных препаратов. Рецепты на некоторые лекарства аптекарям нужно забирать у покупателей и даже хранить несколько месяцев. Последняя норма касается препаратов анатомо-терапевтическо-химической классификации, анксиолитиков, антипсихотических средств, антидпрессантам. Рецепты на наркотики и препараты строгого учета могут храниться несколько лет.

Вообще-то фармацевты всегда должны были продавать лекарства с пометкой «Отпускается по рецепту» только по рецепту. Но далеко не все аптеки придерживались этого золотого правила. Контроль за всем этим был не таким тщательным.

Нововведения направлены на благо покупателей, считает директор аптечной сети «Бердская» Ольга Калганова:

— Таким образом мы оберегаем покупателей от бесконтрольного лечения. Наступит такое время, и об этом сейчас постоянно говорят в СМИ, когда человек придет в аптеку с серьезным заболеванием, а на него не подействует ни один антибиотик. И мы искусственно стараемся защитить от этого. Да и доктора об этом знают. Они сами неоднократно к нам обращались. Поэтому это просто возобновление работы с бумагой.

Как часто вам придется посещать врача для выписки рецепта, зависит от вашего препарата и назначаемого вам лечения. Для хронически больных рецепт может выписываться сроком на год.

— В документе прописывается курс лечения. Если его нужно продлить, врач так и указывает определенное количество. Кроме того, часть рецептов подлежит возврату покупателю в целях повторного прихода. Рецепт может действовать на протяжении нескольких месяцев. В таком случае, пожалуйста, хоть пять раз приходите! — говорит Ольга Алексеевна.

Рецептурные препараты должны быть выписаны строго на определенных бланках формы №148 или №107. Записки на фирменных листочках той или иной клиники допускаются только для безрецептурных лекарств.

Когда приказ Минздрава только вышел, возникла неразбериха с продажей возлюбленных россиянами настоек: пустырника, валерианы, пиона и боярышника. В новых правилах написано, что рецепт требуется на все жидкие лекарства, содержащие более 15% этилового спирта от объема готовой продукции. А все перечисленные «бабушкины капли» попадают под это определение. Но вот парадокс: на этикетках указано, что отпускаются они свободно. Позже Минздрав разъяснил, что настойки и дальше можно покупать без рецепта. Таковой потребуется только на рецептурные жидкие препараты.

Часто бывает, что пациенты начинают вымаливать нужное им средство у фармацевтов: «Не могу попасть к врачу! Это нужно моей бабушке! Мне доктор всегда такое выписывал!». Сценариев может быть сколько угодно.

— Конечно, мы здесь между молотом и наковальней. Вроде как и клиента не хочется обидеть, но что поделать? Нет рецепта — идите к врачу, сидите в очереди, — рассуждает Ольга Алексеевна.

Обществу потребуется время, чтобы привыкнуть к новым нормам. Бердчане пока их воспринимают по-разному. Кто-то послушно отправляется в больницу. Кто-то скандалит, грозится жаловаться.

— Никогда рецептурные препарата не должны были раньше и не должны сейчас отпускаться без рецепта. Но это воля аптеки. Тот же «Найз»: если аптека захочет, она будет нарушать и отпускать его без рецепта. Но «Найз» положено было продавать по рецепту еще с 2001 года. И эта норма не поменялась, — подчеркивает Калганова. — Если на препарате написано «Отпускается по рецепту врача», то так и должно быть. Хоть он легкий, хоть он сильный.

Главврач БЦГБ Юрий Краморов утверждает, что поток пациентов в связи с нововведениями по отпуску лекарств не увеличился. Более того, по его информации, некоторые аптеки продолжают продавать некоторые рецептурные препараты без рецепта. Но это остается на их совести.

Читатели «Курьера», однако, утверждают, что для получения рецепта необходимо отсидеть в очереди несколько часов. И, по их наблюдениям, людей в поликлинике стало больше, так как появился еще один повод наведаться к доктору.

Лекарства, которые вы сможете купить только по рецепту:

— Содержащие психотропные вещества;

— Регулирующие артериальное давление;

— ампульные и гормональные препараты, в том числе контрацептивы;

— антибиотики;

— нейролептики.

Рецепт на лекарство должен содержать ФИО и адрес проживания пациента, фамилию врача, печать лечебного учреждения и печать врача, международное непатентованное название лекарственного препарата, периодичность продажи лекарства. Один рецепт может содержать не более трех наименований.



Справка



За нарушение правил розничной продажи лекарств на фармацевта или провизора могут наложить штраф от 5 до 10 тыс. рублей (раньше 1,5-3 тыс. рублей), должностное лицо — 20-30 тыс. рублей (раньше 5-10 тыс. рублей), на юрлицо — 100-150 тыс. рублей (раньше 20-30 тыс. рублей). Кроме того, правоохранители могут приостановить деятельность аптеки на 90 суток.