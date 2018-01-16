Штаб кандидата в президенты Путина открылся в бизнес-центре Новосибирска
Скворцова: онкология станет абсолютным приоритетом здравоохранения в 2018 году
Избила, похитила паспорт и сорвала все золото с жительницы Бердска судимая разбойница
Поздравь маму в проекте «Селфи с мамой — 2018» газеты «Курьер.Среда.Бердск»
Валидаторы и счетчики пассажиров поставят в автобусах Бердска
Иск о ликвидации финансирующего штаб Навального фонда подал Минюст
«Сибирский Антрацит»: в Новый год по новым путям
Арестовать директора бердского винзавода просят силовики суд Бердска
За эти деньги лучше бы ещё автобус купили
7 0
Поставте Ваш валидатор на двадцатый маршрут (до водозабора ) ,разнесут толпой по железкам!
6 0
Это решение не Бороздиной, а главы.
2 0
Угомонитесь В данный момент половина выручки уходит в неизвестном направлении В итоге нерентабельность пассажирских перевозок
1 0