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Валидаторы и счетчики пассажиров поставят в автобусах Бердска

В пилотном проекте будут участвовать московские специалисты. Бердск перенимает опыт столичного городского транспорта.

16.01.2018 Автор: Ксения Горелова Фото: trud.ru 4 коммент.

Валидаторы и счетчики пассажиров поставят в автобусах Бердска

Валидаторы стоят в столичном транспорте

В Бердске установят фиксаторы пассажиропотока и валидаторы в общественном транспорте. Как рассказала директор ПАТП Елена Бороздина, для города это пилотный проект.

Муниципальное предприятие заключает договор со специализированной частной конторой. В установке приборов будут участвовать в том числе московские специалисты. Пока устройства появятся только в 10 автобусах. Это позволит понять, насколько эффективны технические новшества.

Валидаторы — это такие устройства на турникетах, позволяющие проходить пассажирам в салон только по проездному билету, карточке или иному носителю. Опыт установки валидаторов есть в Москве и Санкт-Петербурге. Власти столичных городов отмечают существенное сокращение безбилетников и пассажиров, ездящих по поддельным документам. Кроме того, валидаторы освобождают водителей от обязанности принимать деньги у пассажиров и выдавать билеты.

В ближайшее время бердские чиновники намерены более подробно рассказать людям о новинке. И объяснить, зачем это надо.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    За эти деньги лучше бы ещё автобус купили 8)

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  2. читатель

    Поставте Ваш валидатор на двадцатый маршрут (до водозабора ) ,разнесут толпой по железкам!

    Thumb up 6 Thumb down 0

  3. Аноним

    Это решение не Бороздиной, а главы.

    Thumb up 2 Thumb down 0

  4. Аноним

    Угомонитесь В данный момент половина выручки уходит в неизвестном направлении В итоге нерентабельность пассажирских перевозок

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