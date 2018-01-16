Валидаторы и счетчики пассажиров поставят в автобусах Бердска

В Бердске установят фиксаторы пассажиропотока и валидаторы в общественном транспорте. Как рассказала директор ПАТП Елена Бороздина, для города это пилотный проект.

Муниципальное предприятие заключает договор со специализированной частной конторой. В установке приборов будут участвовать в том числе московские специалисты. Пока устройства появятся только в 10 автобусах. Это позволит понять, насколько эффективны технические новшества.

Валидаторы — это такие устройства на турникетах, позволяющие проходить пассажирам в салон только по проездному билету, карточке или иному носителю. Опыт установки валидаторов есть в Москве и Санкт-Петербурге. Власти столичных городов отмечают существенное сокращение безбилетников и пассажиров, ездящих по поддельным документам. Кроме того, валидаторы освобождают водителей от обязанности принимать деньги у пассажиров и выдавать билеты.

В ближайшее время бердские чиновники намерены более подробно рассказать людям о новинке. И объяснить, зачем это надо.