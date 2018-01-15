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Падает напряжение в электросети из-за нелегальных подключений в Бердске

В РЭС отмечают снижение количества незаконных врезок в сети. Но потребители придумывают новые способы бесплатно потреблять электричество.

15.01.2018 Автор: Ксения Горелова Фото: Курьер. Среда. Бердск 7 коммент.

Падает напряжение в электросети из за нелегальных подключений в Бердске

Электрики знают, как найти недобросовестных потребителей электричества

Незаконное подключение к электросетям приводит к перебоям со светом. Проблему обсудили на аппаратном совещании в Бердске 15 января.

Начальник бердского участка РЭС Игорь Михин сообщил, что потребители «не стоят на месте» и находят новые обходные пути. Но и электрики не отстают.

— Динамика положительная для нас. Вопросы решаются, — отметил Игорь Анатольевич. — Качество напряжения улучшилось из-за той работы, которую мы провели с недобросовестными потребителями.

— Нужно всем дать понять, что несанкционированное подключение порождает все вот эти жалобы на слабое напряжение. Холода показали, что чудес в природе не бывает. И, значит, если кто-то несакционированно подключился и мощности на это не рассчитаны, то в сети будет падение напряжения, — рассказал мэр Бердска Евгений Шестернин.

Евгений Анатольевич подчеркнул, что от незаконного подключения страдают соседи злоумышленников. Он посоветовал РЭСу наглядно показать, как самовольные врезки влияют на качество электроснабжения.


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(7) Комментариев

  1. Аноним

    А может просто мощности не хватает? =-O

    Thumb up 10 Thumb down 2

    • Евгений

      Об том и речь в статье. Чтобы эта мощность появилась нужны затраты. И очень большие: уголь, котлы, турбины, сети.

      Thumb up 3 Thumb down 2

    • Добросовестный

      Как на южном ограничитель мощности поставили, так сразу напряжение 227 вольт. До этого больше 215 не бывало и это при -10. При -20 -25 и по 170 вольт бывало напряжение. ;) 8)

      Thumb up 1 Thumb down 1

  2. Аноним

    В частном секторе на *Северном * . напряжение в сети -215в, это праздник на нашей улице. Круглые сутки 178 — 196 в.Энергетики объясняют тем, что воруют жители. Если специалисты знают причину . почему не выявить кто это делает ? Кому жаловаться ?

    Thumb up 1 Thumb down 3

  3. Гость

    Кого поймали? Как наказали? Сколько точно «в граммах»? =-O =-O =-O

    Thumb up 0 Thumb down 0

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