Падает напряжение в электросети из-за нелегальных подключений в Бердске

Незаконное подключение к электросетям приводит к перебоям со светом. Проблему обсудили на аппаратном совещании в Бердске 15 января.

Начальник бердского участка РЭС Игорь Михин сообщил, что потребители «не стоят на месте» и находят новые обходные пути. Но и электрики не отстают.

— Динамика положительная для нас. Вопросы решаются, — отметил Игорь Анатольевич. — Качество напряжения улучшилось из-за той работы, которую мы провели с недобросовестными потребителями.

— Нужно всем дать понять, что несанкционированное подключение порождает все вот эти жалобы на слабое напряжение. Холода показали, что чудес в природе не бывает. И, значит, если кто-то несакционированно подключился и мощности на это не рассчитаны, то в сети будет падение напряжения, — рассказал мэр Бердска Евгений Шестернин.

Евгений Анатольевич подчеркнул, что от незаконного подключения страдают соседи злоумышленников. Он посоветовал РЭСу наглядно показать, как самовольные врезки влияют на качество электроснабжения.