Падает напряжение в электросети из-за нелегальных подключений в Бердске

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А может просто мощности не хватает?
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Об том и речь в статье. Чтобы эта мощность появилась нужны затраты. И очень большие: уголь, котлы, турбины, сети.
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В статье говорится о том что привезли ящик сгущенки но ночью кто-то часть стырил и не всем хватило
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Да речь в статье, что не хватает мощности из-за несанкционированных подключений, а это разные вещи!
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Как на южном ограничитель мощности поставили, так сразу напряжение 227 вольт. До этого больше 215 не бывало и это при -10. При -20 -25 и по 170 вольт бывало напряжение.
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В частном секторе на *Северном * . напряжение в сети -215в, это праздник на нашей улице. Круглые сутки 178 — 196 в.Энергетики объясняют тем, что воруют жители. Если специалисты знают причину . почему не выявить кто это делает ? Кому жаловаться ?
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Кого поймали? Как наказали? Сколько точно «в граммах»?
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