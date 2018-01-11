Старейшая газета города «Бердские новости» перешла на платно-бесплатное распространение

Первый номер 2018 года самой старейшей газеты Бердска — «Бердские новости» тиражом 2500 экземпляров, некогда «Ленинский путь» (тираж доходил до 25 000 экз.), в минувшую среду можно было взять бесплатно. «Переход» на платно-бесплатную модель у районки начался в прошлом году. 27 декабря в людных местах Бердска появились стойки, на которых лежит свежий номер газеты «Бердские новости». Экземпляр можно взять бесплатно. Впрочем, как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» главный редактор «Бердских новостей» Елена Сиротина, раздают только часть 4-тысячного тиража. Подписка сохраняется. Для бесплатного распространения по всему городу установили 10 стоек, отметила главред.

— Бесплатно (будем распространять) частично. Это наш ход. Тираж будем варьировать. Жизнь покажет, как лучше сделать, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Сиротина.

По ее словам, нововведения ни коим образом не связаны с «давлением сверху» или с грядущими президентскими выборами. Как отметила Сиротина, каждая редакция, учредителем которой является правительство Новосибирской области, самостоятельно ищет пути выживания на медийном рынке.

— Не верьте никому, говорящим о какой-то баснословной финансовой поддержке. Мы работаем по собственному бизнес-плану. Нет в этом отношении одинакового подхода ко всем районкам. Мы придумали так, и полагаем, что нам это поможет выжить, — рассказала Сиротина, не раскрывая при этом коммерческой тайны.

Бесплатное распространение части тиража Елена назвала экспериментом. И окажется ли он удачным, покажет время. Что-то новое, по ее словам, придумывают все СМИ, независимо от того, есть у них в учредителях органы власти или нет. Удачные эксперименты внедряют в жизнь, неудачи складывают в копилку опыта редакции.

Руководитель управления информационных проектов областного правительства Светлана Матвиенко заявила, что власть не дает подобных приказов:

— Каждое учреждение само смотрит те рыночные условия, в которых существует, и принимает решение. Газета «Бердские новости» входит в состав Издательского дома «Советская Сибирь». И никаких указаний редакции мы не давали, никаких приказов не было. Мы нацелены лишь на то, чтобы газеты были интересны читателям. Я не слышала о том, что в «Бердских новостях» все плохо.

Как прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Матвиенко, районки работают по государственному заданию. Бюджет финансирует каждую редакцию одинаково: 2,5 полосы в каждом номере из расчета 11 700 рублей за полосу. По договору районка выпускает 52 газеты в год. В общем получается 1,5 млн рублей за год.

— Остальное они зарабатывают. Зарплату мы им не платим, мы не содержим учреждения и газету целиком не покупаем, — пояснила Светлана Евгеньевна, отметив, что именно неспособность некоторых районных газет выживать самостоятельно подвигла правительство сделать их структурными подразделениями ИД «Советская Сибирь», которое является государственным учреждением.

О самостоятельности редакций районных газет, в том числе и «Бердских новостей», сообщила «Курьер. Среда. Бердск» и директор ИД «Советская Сибирь» Наталья Шрейтер.

— Она является самостоятельной редакцией, перед которой стоит задача успешной деятельности, в том числе экономической. Соответственно, редакция выдвигает свои предложения по улучшению деятельности газеты — как контента, так и финансовой составляющей и распространения. Мы это все обсуждаем, приходим к обоюдному решению и воплощаем его в реальность, — подчеркнула Наталья Владимировна.

Она заявила, что в курсе решения «Бердских новостей» распространять часть тиража бесплатно. И поддерживает его, поскольку, считает, газета должна меняться и визуально, и по модели распространения, чтобы «искать свою аудиторию».

Наталья Шрейтер высоко оценивает профессионализм сотрудников «Бердских новостей» — «работает очень энергичная команда». За год совместной с «Советской Сибирью» работы придумали и воплотили несколько проектов.

Но бизнес-способности редакции не столь высоки.

— В этом нет никакого секрета. И Сергей Иванович Нешумов (руководитель департамента информационной политики — прим. ред.) неоднократно говорил в своих выступлениях: к Издательскому дому «Советская Сибирь» присоединяются только газеты, оказавшиеся на грани экономически нестабильной ситуации — для оптимизации их модели деятельности. И получается. Если что-то делать, всегда получается, — заявила Шрейтер.

По ее словам, подходы к каждой районке не могут быть одинаковыми: газеты в Кыштовке и Бердске, например, существуют в совершенно разных условиях, с различными редакционными коллективами. «Под одну гребенку чесать» всех не получается. О закрытие районных газет речь не идет, заверила Наталья Владимировна.

— Об этом шли разговоры в 2013-2014 годах, когда создавался наш Издательский дом. Но после присоединения к нам районок ни одна из них не закрылась. Мы помогаем им… Иногда на местах не могут справиться, например, сдать в аренду неиспользуемые площади, разобраться с имуществом, принадлежащим области, продать его, выстроить модель взаимодействия, предложить проект, который будет интересен рекламодателям, обучить менеджеров по продажам, провести семинары для журналистов, изменить визуально газету, — перечислила Шрейтер.

Вряд ли получится у районок заработать на президентских выборах. Они, конечно, на общих условиях заявят об участии в предвыборной компании предоставлением страниц для агитационных материалов.

— Более того, газеты, которые учредило правительство Новосибирской области, обязаны предоставлять бесплатную печатную площадь, — напомнила руководитель «СовСибири».

«Команда Нешумова», по оценке Натальи Шрейтер, изменила подход к финансированию районных газет, которое стало понятным: известно куму, сколько и за что.

— Этому есть простое объяснение: независимо от того, сколько полос в газете, как она работает, жители на территории Новосибирской области должны получать равное количество информации о деятельности областного правительства, люди должны знать, чем правительство занимается, — прокомментировала директор ИД «Советская Сибирь».

Газете «Бердские новости» в этом году исполнилось 86 лет. Она одна из старейших новосибирских районок.

Путь перехода на платно-бесплатную модель спасает непродаваемый ранее до этого тираж газеты. Открыто отдавая бесплатно, редакция, по сути, признает, что с реализацией 4000 экз. есть проблемы. Как считают эксперты, вернуть с такой модели обратно на только платную реализацию чрезвычайно сложно. Рынок печатных СМИ сегодня переживает тяжелейший кризис из-за падения доходов от рекламы. Хотя правительство РФ ежегодно вкладывает более 36 млрд рублей в государственные СМИ (федеральные ТВ-каналы, газеты, районная пресса и т. д.), это не спасает некоторые от проблем.