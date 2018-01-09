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Самая красивая девушка Бердска мечтает о домашнем мужчине

Победительницы конкурса «Бердская красавица» получили подарочные сертификаты и серебряный гарнитур.

9.01.2018 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой 2 коммент.

Самая красивая девушка Бердска мечтает о домашнем мужчине

Победительницы конкурса красавиц были счастливы получить призы в редакции

29 декабря в редакции «Курьер. Среда. Бердск» градус красивых девушек зашкаливал. Несмотря на предновогоднюю суету, жительницы Бердска нашли время, чтобы получить призы.

За звание «Бердская красавица» в 2017 году претендовали 66 девушек.
1 место завоевала Юлия Кузьминых, 2 место у Дарьи Шульц,
3 места удостоилась Алина Турышева. Но подарки достались не только обладательницам трех главных мест, но и девушкам с дополнительными номинации.

«Мисс Магия» — Ольга Клименко
«Мисс Юность» — Ирина Кастрикина
«Мисс Нежность» — Анна Баева
«Мисс «Совершенство» — Наталья Василенко
Мисс «Очарование» — Анна Галькова
«Мисс Милая улыбка» — Юлия Лобанова
«Мисс обаяние» — Алене Гунько

Красавицы с удовольствием получали сертификаты от салонов красоты, соляной пещеры. Каждой достался набор косметики от магазина «Вершки и корешки» и годовая подписка на газету «Курьер. Среда. Бердск». Суперприз от генерального спонсора — ювелирного салона «Леди» — набор из серебряный сережек и кольца получила Юлия Кузьминых.

Самая красивая девушка Бердска мечтает о домашнем мужчине

Юлия Кузьминых (справа) и Алина Турышева

Обладательница короны конкурса красоты 18-летняя бердчанка учится в СГУВТ на логиста, в свободное посещает модельное агентство. Как узнал «Курьер. Серда. Бердск», по мнению студентки, модель — тяжелая и неблагодарная профессия. Однажды во время фотосессии жительница Бердска пролежала в холодной воде в то время, как на улице было +13 градусов.

Пока сердце девушки свободно. Главное в мужчине, говорит Юлия, чтобы домашний был. Из актеров ей нравится Брэд Питт. Она занимается баскетболом, играет за сборную университета.

18-летняя бердчанка убеждена, что современная девушка должна быть не только красива, но и умна. Самый запоминающийся ее подарок — килограмм фисташек. Любимая одежда — брюки, любимое блюдо — сырный суп.

У бердской красавицы дома живут две собаки — Люся и Зара.
— Собаки — очень верные животные, и я всем жителям Бердска в год Собаки желаю быть верными, — резюмировала бердчанка.

21-летняя Алина Турышева в прошлом году отправляла фото, но, не заняв никакого места, решила поучаствовать снова и стала третьей. О своей победе узнала из группы «Курьер. Среда. Бердск» ВКонтаке.
— Я так обрадовалась! — вспоминает берданка. — Сразу маме позвонила и сказала, что я заняла третье место и скоро буду на календаре. Сбылась моя мечта!

Девушка учится в СГУПСе и мечтает стать управляющей компании. В свободное время ходит в кино, встречается с друзьями. Победу в конкурсе девушка связывает с качественным снимком. Фото делал ее дядя, занимающийся фотографией.

— Мой совет участницам — присылайте качественный фотографии, а не сделанные на телефон, — посоветовала победительница конкурса «Бердская красавица-2018».

Хотите попасть на огромный календарь в 2019 году участвуйте в конкурсе. Качественные две фотографии присылайте на электронную почту bkurer@mail.ru с пометкой «Бердская красавица-2019».
Благодарим спонсоров конкурса.
P.S. Дорогие победительницы, вас ожидают призы. Вы можете их забрать после 15 января в редакции по адресу: ул. К. Маркса, 24, офис 2.


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(2) Комментариев

  1. Сиамский кот

    Домашний бывает только селезень) Мужчина ВСЕГДА уличный персонаж…

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  2. Оратор

    Как же он будет деньги зарабатывать ?
    И вот найдет же себе такого , который будет целыми днями продавливать диван , а родители , бедные родители они ишачут за 3рубля , а потом захотят свадьбу … как у принцессы , а где деньги , родственники , бедные родственники , будут продавать бабкины дома и квартиры . типичные Русские бабы , красиво жить хотят , да …

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