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Подскажите стоматологию с адекватными ценами

Спасибо!

3.01.2018 12 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Житель:

Ребята, подскажите, пожалуйста, нормальную стоматологию с адекватными ценами. Спасибо!


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(12) Комментариев

  1. Лана

    В районе Вымпела, где магазин Дружба, Континент, Мясной вход со двора на 2 этаже.

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  2. Эрвин

    Дентал на вокзальной. И цены и врачи *THUMBS UP*

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  3. Ольга

    Адекватных для себя цен в стоматологии не встречала.

    Thumb up 13 Thumb down 1

  4. Елена

    МСЧ Вега, врач Белкина

    Thumb up 1 Thumb down 2

  5. Аноним

    Дентал очень дорого. А мне бы кто подсказал хорошего грамотного лора?

    Thumb up 4 Thumb down 0

  6. Аноним

    городская не вариант?

    Thumb up 3 Thumb down 0

    • Аноним

      Ме однажды зуб лечили в городской стоматолгиии .
      Я врачу говорю да он у меня болит я есть не могу а вы хотите сверлить. Она говорит .да небудет больно , рот открывай …либо лечим ..либо пошел вон..Дак он же у меня болит и вы хотите его сверлить..Открывай рот не будет больно

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  7. Махновец

    Майоров,в Доме Быта на Черемушках,за цены не скажу,но делает очень хорошо.

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  8. Аноним

    Да тут многих специалистов уже не хватает,не только стоматологов, их даже за деньги уже не всегда найдешь:
    Граждане РФ «будут получать около 50% всей медпомощи за деньги» .
    «Сегодня 35% медицинской помощи от объемов, которые оказываются на территории Российской Федерации, оказываются за счет средств самих граждан. Если ситуация не будет меняться, к 2025 году это будет уже 50%», — сказал депутат.
    Несмотря на попытки, в том числе фракции, увеличить финансирование отрасли здравоохранения до логичных и определенных ВОЗ в 6% ВВП, финансирование на ближайшую трехлетку будет колебаться от 4,1% ВВП в 2018 году с понижением до 3,8% ВВП к 2020 году, напомнил парламентарий.
    «При таком уровне финансирования говорить о современном уровне здравоохранения не приходится. РФ будет оставаться на периферии от глобальной борьбы за человека, за человеческий потенциал, одним из важных элементов которой является здравоохранение. Ни в одной отрасли здравоохранения РФ не может похвастаться цифрами, близкими даже странам Восточной Европы», — констатировал Куринный.
    Он также указал на то, что в РФ «приходится собирать средства на отработанные во всем мире операции, которые проводятся фактически бесплатно».
    «Только в РФ граждане, организации, в том числе центральные телеканалы занимаются тем, что собирают деньги на операции, которые должны проводиться детям бесплатно. Это ненормальная ситуация», — указал он.
    https://regnum.ru/news/2361916

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  9. Гость Очередной

    А это — смотря какая стоматология нужна. Если рвать — очень хорошо на Комсомольский, кирпичный дом — как если ехать в сторону переезда, там хороший хирург. Если пломбировать — можно на Веге.

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