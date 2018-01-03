Подскажите стоматологию с адекватными ценами

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В районе Вымпела, где магазин Дружба, Континент, Мясной вход со двора на 2 этаже.
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Дентал на вокзальной. И цены и врачи
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Дентал на вокзальной кошмар цены!!!!
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Кому дорого в Дентал,обращайтесь к Эрвину,он так не считает,он поможет добрать нужную сумму
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Адекватных для себя цен в стоматологии не встречала.
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МСЧ Вега, врач Белкина
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Дентал очень дорого. А мне бы кто подсказал хорошего грамотного лора?
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городская не вариант?
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Ме однажды зуб лечили в городской стоматолгиии .
Я врачу говорю да он у меня болит я есть не могу а вы хотите сверлить. Она говорит .да небудет больно , рот открывай …либо лечим ..либо пошел вон..Дак он же у меня болит и вы хотите его сверлить..Открывай рот не будет больно
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Майоров,в Доме Быта на Черемушках,за цены не скажу,но делает очень хорошо.
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Да тут многих специалистов уже не хватает,не только стоматологов, их даже за деньги уже не всегда найдешь:
Граждане РФ «будут получать около 50% всей медпомощи за деньги» .
«Сегодня 35% медицинской помощи от объемов, которые оказываются на территории Российской Федерации, оказываются за счет средств самих граждан. Если ситуация не будет меняться, к 2025 году это будет уже 50%», — сказал депутат.
Несмотря на попытки, в том числе фракции, увеличить финансирование отрасли здравоохранения до логичных и определенных ВОЗ в 6% ВВП, финансирование на ближайшую трехлетку будет колебаться от 4,1% ВВП в 2018 году с понижением до 3,8% ВВП к 2020 году, напомнил парламентарий.
«При таком уровне финансирования говорить о современном уровне здравоохранения не приходится. РФ будет оставаться на периферии от глобальной борьбы за человека, за человеческий потенциал, одним из важных элементов которой является здравоохранение. Ни в одной отрасли здравоохранения РФ не может похвастаться цифрами, близкими даже странам Восточной Европы», — констатировал Куринный.
Он также указал на то, что в РФ «приходится собирать средства на отработанные во всем мире операции, которые проводятся фактически бесплатно».
«Только в РФ граждане, организации, в том числе центральные телеканалы занимаются тем, что собирают деньги на операции, которые должны проводиться детям бесплатно. Это ненормальная ситуация», — указал он.
https://regnum.ru/news/2361916
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А это — смотря какая стоматология нужна. Если рвать — очень хорошо на Комсомольский, кирпичный дом — как если ехать в сторону переезда, там хороший хирург. Если пломбировать — можно на Веге.
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