Экспертиза не признала порнографическими фото по делу историка из «Мемориала»

Петрозаводский городской суд отказал прокуратуре в продлении ареста Юрию Дмитриеву с 28 января 2018 года на три месяца. В этот день Дмитриев будет отпущен под подписку о невыезде. Такое решение судья Марина Носова приняла на заседании 27 декабря, пишет «Новая газета».

Также судья удовлетворила ходатайство прокуратуры о направлении снимков обнаженной приемной дочери Дмитриева на третью экспертизу, а самого Дмитриева — на стационарное психиатрическое обследование. Об этом ранее просила прокурор: она предположила, что у Дмитриева есть отклонения сексуального характера.

При этом местом для прохождения обследования было выбрано предложенное защитой экспертное учреждение — институт им. Сербского в Москве.

Дмитриева отпустят из-под ареста в день его рождения, 28 января ему исполнится 62 года.

Ранее повторная экспертиза не нашла порнографии в снимках из дела Дмитриева. Эксперты установили, что историк фотографировал несовершеннолетнюю приемную дочь без одежды, чтобы контролировать ее физическое развитие.

Первое исследование, проведенное год назад в Центре социокультурных экспертиз (дела Pussy Riot и запрещенных ныне «Свидетелей Иеговы»), сочло 9 фотографий из 140 порнографическими.

Выводы исследования, проведенного в «Федеральном департаменте независимой судебной экспертизы» (ФДНСЭ), на заседании 26 декабря огласила судья Марина Носова.

Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев назвал результаты повторной экспертизы «большой победой». Однако прокурор Елена Аскерова, которая ранее и ходатайствовала о проведении экспертизы в ФДНСЭ, теперь попросила о проведении третьего исследования. Адвокат, в свою очередь, попросил освободить Дмитриева из-под стражи.

Напомним, Юрия Дмитриева задержали в его квартире в середине декабря 2016 года. Его обвинили в изготовлении порнографических фотографий приемной дочери. Однако защита Дмитриева, а также эксперты, выступавшие в суде, считают, что снимки представляют собой дневник здоровья девочки, которая была очень худой.

Дмитриеву инкриминируют «использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов» (статья 242.2 УК России), «совершение развратных действий без применения насилия» (статья 135 УК России) и «незаконное хранение огнестрельного оружия» (статья 222 УК России).

Суд над краеведом, историком-любителем, председателем карельского «Мемориала» Юрием Дмитриевым идет в Петрозаводске. Папка, в которой он сохранял фотографии, называлась «Здоровье». А на языке следствия и прокуратуры это называется изготовлением детской порнографии.

Поскольку Дмитриев никому эти фотографии не отправлял, о них узнали хитростью. Краеведа вызвали к участковому, а в это время, как он потом понял, в квартиру приходили посторонние.

Близкие и коллеги Дмитриева утверждают, что настоящие причины преследования историка — его неустанные поиски захоронений времен массовых репрессий и резкие, честные заявления. Пару лет назад Дмитриев, выступая в присутствии республиканских чиновников, сказал: «Помянуть людей, убитых властью, — это уже гражданская позиция. Нас можно обманывать, можно пугать тюрьмой, нас можно сажать в лагеря, нас можно убивать. Но весь народ эта власть не посадит и не убьет. В конце концов с нее будет спрошено. Дорогие мои братцы и сестры, что-то надо с этой властью делать. Самое главное — не бойтесь».

В защиту Дмитриева началась широкая общественная кампания. Историка поддерживают первые имена, среди них музыкант Борис Гребенщиков, режиссер Андрей Звягинцев, актер Евгений Цыганов.