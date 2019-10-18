Прорвало: Дать горячую воду в высотки Микрорайона обещает 18 октября КБУ Бердска

По словам коммунальщиков, ничего критичного в аварии на трубопроводе от ЦТП-4а нет. Специалисты КБУ работают на месте, устраняя очередную коммунальную аварию.

Авария на теплотрассе вновь произошла в Бердске

Новая коммунальная авария в Бердске вбила из колеи несколько сотен жителей Бердска. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск, с 11:30 17 октября на трубопроводе горячего водоснабжения от ЦТП-4а обнаружился дефект.

— Ничего критичного нет. Ребята работают, сегодня, надеюсь, дефект будет устранен, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко сегодня, 18 октября.

Напомним, горячей воды нет в девяти многоквартирных домах по ул. Микрорайон: № 30,31,32,33,34,35,36,37,38, а также в детских садах № 2 и № 15.



Кроме того, в связи с большим физическим износом трубопроводов от длительного срока эксплуатации и многочисленными дефектами производится ремонт участка тепловой сети в районе многоквартирного дома №5 по ул.Горького.

Вчера, 17 октября, произведена замена трубопровода холодного водоснабжения. Далее специалисты Комбината бытовых услуг Бердска произведут замену трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. Все ремонтные работы будут закончены ориентировочно до 23 октября.

С 08:00 18 октября до 16 часов дня 25 октября специалисты Комбината бытовых услуг произведут плановую чистку водоподогревателей на ЦТП-10. Из-за этого будут снижены температура и давление горячей воды у потребителей по адресам: ул.Горького 2,4,ул.Комсомольская 40,ул.Ленина 43А, школа № 2 «Спектр», суд Бердска.

Как объяснил «Курьер. Среда. Бердск» заместитель директора Комбината бытовых услуг Бердска по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко, чистка плановая. Она не должна доставить ощутимых неудобств жителям 4 многоквартирных домов, воспитанников школы и сотрудникам суда Бердска.

Напомним, из-за аварий на водоводе в Микрорайоне на сутки отключали холодную и горячую воду, организовав подвоз питьевой воды, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».