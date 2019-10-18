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«Могу ребенка сделать»: подозреваемый в убийстве Ксении Каторгиной из-за Ауди Q5 Федорович деньгами или ребенком готов загладить вину

11:30 18.10.2019 Фото: Яромир Романов / Znak.com
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Подозреваемые в убийстве женщины, которая пропала при продаже автомобиля на Урале, арестованы до 11 декабря.

«Могу ребенка сделать»: подозреваемый в убийстве Ксении Каторгиной из за Ауди Q5 Федорович деньгами или ребенком готов загладить вину
Федорович старательно прятал свое лицо, пригибаясь к плечу конвойного

Подозреваемые в убийстве женщины, которая пропала при продаже автомобиля на Урале, арестованы до 11 декабря. Об этом сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга, пишет ТАСС.

Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбург продавать свой автомобиль и не вернулась, была найдена мертвой 15 октября. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков ранее сообщал, что у нее остался девятилетний ребенок.

(«Разбой»), которая им была предъявлена. В соответствии со ст. 105 УК РФ («Убийство») они вину не признают, как я понимаю», — сказал помощник прокурора Ленинского района Алексей Мартынов.

12 октября следственное управление СК РФ по Свердловской области сообщило, что ведутся поиски 27-летней женщины, возбуждены два уголовных дела по статьям «Убийство» и «Разбой». Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, задержаны трое подозреваемых: женщина и двое мужчин. Ранее один из подозреваемых признался, что группа изначально приняла решение об убийстве.

 После суда один из злоумышленников ответил на вопрос журналистов, как будет заглаживать вину перед семьей убитой девушки.- Денежно. Могу ребенка сделать, — слышно в видеоролике из сала суда, который опубликовал Telegram-канал Baza.

Перед судебным слушанием злоумышленники отказались общаться с представителями прессы. Единственное, что они сказали, это то, что раскаиваются в содеянном. Сейчас следователи проверяют их на причастность и к другим преступлениям.

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