«Могу ребенка сделать»: подозреваемый в убийстве Ксении Каторгиной из-за Ауди Q5 Федорович деньгами или ребенком готов загладить вину

Подозреваемые в убийстве женщины, которая пропала при продаже автомобиля на Урале, арестованы до 11 декабря. Об этом сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга, пишет ТАСС.

Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбург продавать свой автомобиль и не вернулась, была найдена мертвой 15 октября. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков ранее сообщал, что у нее остался девятилетний ребенок.

(«Разбой»), которая им была предъявлена. В соответствии со ст. 105 УК РФ («Убийство») они вину не признают, как я понимаю», — сказал помощник прокурора Ленинского района Алексей Мартынов.

12 октября следственное управление СК РФ по Свердловской области сообщило, что ведутся поиски 27-летней женщины, возбуждены два уголовных дела по статьям «Убийство» и «Разбой». Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, задержаны трое подозреваемых: женщина и двое мужчин. Ранее один из подозреваемых признался, что группа изначально приняла решение об убийстве.