Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков порезали вены после того, как суд отказался отпустить их из СИЗО, где они находятся 1,5 года.

Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Фигурант дела «Нового величия» Руслан Костыленков вскрыл себе вены во время заседания суда. Об этом сообщил в своем телеграм-канале адвокат Максим Пашков.

«Мы будем свободными», — сказал Костыленков перед тем, как вскрыть себе вены. Как сказал Дождю Пашков, приставы вынесли обвиняемого из клетки, в которой он находился во время заседания. Он уточнил, что Костыленков порезал себе и шею.

Сестра Анны Павликовой Анастасия сказала Дождю, что вены порезал себе еще один фигурант дела Вячеслав Крюков. Эту информацию подтвердил адвокат Александр Борков. Анастасия Павликова опровергла появившуюся информацию, что вены порезали четверо фигурантов.

Фигуранты дела порезали вены после того, как суд отказался отпустить их из СИЗО, где они находятся 1,5 года.

Дополнено. «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Дмитрия Иванова сообщает, что у Костыленкова и Крюкова зафиксировали повреждение мягких тканей. Крюкова собираются отправить обратно в СИЗО, Костыленкова — в больницу, так как у него повреждена шея.

Следствие считает Костыленкова лидером «Нового величия». Он рассказывал о пытках после задержания. По делу «Нового величия» проходят 10 человек. Фигурантов обвиняют в создании экстремистского сообщества, их целью, по версии следствия, было свержение государственного строя. Адвокаты фигурантов настаивают, что организацию создали сотрудники спецслужб.

Источник: tvrain.ru