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ГИБДД планирует увеличить скоростной режим до 130 км в час

11:00 18.10.2019 Фото: pixabay.com
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Речь об повышении скоростного режима на магистралях и дорогах вне городов идет уже давно. Если дорога изначально рассчитана на скорость 150 км/ч, то почему на ней стоит ограничение 90?

ГИБДД планирует увеличить скоростной режим до 130 км в час

В Госавтоиснпекции не раз заявляли о том, что снизить аварийность можно не только с помощью ограничения скорости

В ближайшее время на автомагистралях, особенно на платных участках, будут повышать скорость до 130 км/ч. Об этом в рамках международной выставки «Дорога-2019» сообщил начальник Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников.

— С руководителем «Автодора», я думаю, в ближайшее время мы решим вопрос по платным дорогам, по автострадам и будем постепенно доводить скорость до 130 км в час, — заявил он. — Я уверен, что на этих дорогах — как раз при увеличении максимальной скорости — не будет дорожно- транспортных происшествий, не будет пострадавших и погибших.

Надо сказать, что речь об повышении скоростного режима на магистралях и дорогах вне городов идет уже давно. Если дорога изначально рассчитана на скорость 150 км/ч, то почему на ней стоит ограничение 90? А то и 60? И, как правило, за такими знаками установлена камера. Это не только нервирует водителей, но и просто наносит ущерб экономике. Ведь среднесуточный пробег в России в два раза ниже, чем в Европе. Грубо говоря, доставка грузов в два раза дороже.

Поэтому Госавтоиснпекция настаивает на проведении ревизии дорог в части проверки обоснованности установленных режимов скорости. Но, надо сказать, даже на примере Москвы можно утверждать, что зачастую ограничения скорости устанавливаются совершенно безосновательно.

Напомним, что не столь давно на МКАД появился участок с ограничением 80 км/ч. После скандала в соцсетях выяснилось, что Центр организации дорожного движения даже не знал о таком ограничении. Его установили с подачи районного руководства, которое посчитало, что на этом участке слишком много аварий. При этом ни с кем установка этого ограничения не была согласована. Сейчас там снова вернули прежнее ограничение — 100 км/ч.

И такое происходит повсеместно. В Госавтоиснпекции не раз заявляли о том, что снизить аварийность можно не только с помощью ограничения скорости. Есть и другие, инженерные способы. Разделение транспортных потоков, обустройство дорог, на аварийность влияет даже состояние разметки.

Эксперты уже давно предлагают создать федеральный реестр размещения дорожных знаков. Чтобы легко было выяснить, стоит ли тот или иной знак на дороге на законных основаниях или это чье-то волюнтаристское решение.

Источник: РГ

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