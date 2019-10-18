ТА «БЕРДСК-ТРЕВЕЛ» 5 причин отправиться в ОАЭ

5 причин отправиться в ОАЭ
1. Взглянуть на мир свысока Самое высокое здание в мире, небоскреб Бурж Халифа в Дубаи, имеет 848 метров роста и чудную смотровую площадку на 124 этаже.
2. Ощутить ритм пустыни. Аравийская пустыня полна очарования и адреналина.
4. Покататься на «Феррари» парк развлечений «Феррари» предлагает гостям испытать самую быструю в мире американскую горку.
5. Увидеть Грандиозную Мечеть
ОАЭ из НОВОСИБИРСКА вылет ✈ 21.10 на 10 ночей от ????35.910 руб/чел! ????
По вопросам бронирования обращайтесь:
83834129736, 89137081944
г. Бердск, Ленина 89/9, оф.218а
наш сайт www.bertr.ru
Источник: Раздел ТА » Бердск-Тревел» на сайте Весь Бердск