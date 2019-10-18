ТА «БЕРДСК-ТРЕВЕЛ» 5 причин отправиться в ОАЭ

Парк развлечений «Феррари» в ОАЭ предлагает гостям испытать самую быструю в мире американскую горку.

ТА «Бердск-Тревел» расскажет 5 причин которые заставят отправиться в ОАЭ

5 причин отправиться в ОАЭ

1. Взглянуть на мир свысока Самое высокое здание в мире, небоскреб Бурж Халифа в Дубаи, имеет 848 метров роста и чудную смотровую площадку на 124 этаже.

2. Ощутить ритм пустыни. Аравийская пустыня полна очарования и адреналина.



3. Испытать самую высокую в Евразии водную горку. Парк водных развлечений Wild Wadi, имеющий в своем распоряжении 24 водных аттракциона, по праву заслужил репутацию самого лучшего аквапарка самой разбирающейся в качестве страны.4. Покататься на «Феррари» парк развлечений «Феррари» предлагает гостям испытать самую быструю в мире американскую горку.5. Увидеть Грандиозную МечетьОАЭ из НОВОСИБИРСКА вылет ✈ 21.10 на 10 ночей от ????35.910 руб/чел! ????

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Источник: Раздел ТА » Бердск-Тревел» на сайте Весь Бердск