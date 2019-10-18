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ТА «БЕРДСК-ТРЕВЕЛ» 5 причин отправиться в ОАЭ

10:25 18.10.2019 Фото: ТА "Бердск-Тревел"
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Парк развлечений «Феррари» в ОАЭ предлагает гостям испытать самую быструю в мире американскую горку.

ТА БЕРДСК ТРЕВЕЛ 5 причин отправиться в ОАЭ
ТА «Бердск-Тревел» расскажет 5 причин которые заставят отправиться в ОАЭ

5 причин отправиться в ОАЭ 
1.   Взглянуть на мир свысока Самое высокое здание в мире, небоскреб Бурж Халифа в Дубаи, имеет 848 метров роста и чудную смотровую площадку на 124 этаже.
2.    Ощутить ритм пустыни. Аравийская пустыня полна очарования и адреналина.

3.   Испытать самую высокую в Евразии водную горку. Парк водных развлечений Wild Wadi, имеющий в своем распоряжении 24 водных аттракциона, по праву заслужил репутацию самого лучшего аквапарка самой разбирающейся в качестве страны.
4.    Покататься на «Феррари» парк развлечений «Феррари» предлагает гостям испытать самую быструю в мире американскую горку.
5.   Увидеть Грандиозную Мечеть
ОАЭ из НОВОСИБИРСКА вылет ✈ 21.10 на 10 ночей от  ????35.910 руб/чел! ????

По вопросам бронирования обращайтесь:

ТА БЕРДСК ТРЕВЕЛ 5 причин отправиться в ОАЭ
83834129736, 89137081944
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наш сайт www.bertr.ru

Источник: Раздел ТА » Бердск-Тревел» на сайте Весь Бердск

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