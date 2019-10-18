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Здоровье / Общество

Какие симптомы могут указывать на рак желудка?

10:01 18.10.2019 Фото: pixabay.com
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Рак желудка может начать проявляться не с боли в животе, а именно с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи.

Какие симптомы могут указывать на рак желудка?
Ранние симптомы рака желудка похожи на симптомы других заболеваний, поэтому пациенты часто не обращают на них внимания
Сюжет: Онкология
Какие симптомы могут указывать на рак желудка?

Какие симптомы могут указывать на рак желудка?Симптомы рака толстой кишкиЕщё 82 новостей

Некоторые пищевые привычки и особенности могут быть вызваны онкологическими заболеваниями пищеварительной системы, в частности, раком желудка. Издание приводит интервью со специалистом Национальной службы здравоохранения Великобритании, который просит пациентов обратить особое внимание на то, как и что они едят. По мнению специалиста, это поможет выявить злокачественные изменения на ранних стадиях, когда они легко поддаются лечению.

Хирург из Лейчестера Субхир Убхи пояснил, что ранние симптомы рака желудка похожи на симптомы других заболеваний, поэтому пациенты часто не обращают на них внимания. В частности, одним из признаков онкологического заболевания зачастую является быстрое насыщение и чувство вздутия живота после еды. Кроме того, тревожным сигналом может быть затруднённое глотание – дисфагия.

Ещё больше поводов обратиться к врачу есть у тех, кто испытывает боль или жжение при глотании, а также кашель или удушье во время еды или питья. Если вам часто кажется, что пища застревает в горле или груди или вы страдаете от постоянного слюноотделения, тоже стоит проверить желудок на онкологию.

Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться не с боли в животе, а именно с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, говорят специалисты.

А в России недавно разработали новое лекарство от рака желудка. Известно, что сейчас препарат проходит тестирование на людях.

Источник: «Еженедельный журнал «Профиль»

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