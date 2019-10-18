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Газели врезалась в Lexus и отлетела в столб. Водитель грузовика погиб

12:15 18.10.2019 Фото: 54.мвд.рф
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Трагедия произошла на ул.Жуковского в Новосибирске. Кроме этих двух машин, в ДТП пострадали еще две легковушки.

Газели врезалась в Lexus и отлетела в столб. Водитель грузовика погиб
На улице Жуковского произошло смертельное ДТП

17 октября в 11.05 водитель 1994 г.р., управляя автомобилем «ГАЗель» двигался по улице Жуковского со стороны Мочищенского шоссе в сторону улицы Северной. В пути следовании на пересечении с улицей Ереванской он совершил столкновение с автомобилем «Лексус» под управлением девушки 1982 г.р., которая двигалась в противоположном направлении. После чего автомобиль «Лексус» совершает столкновение с автомобилем «Форд», который стоял на развороте. Далее автомобиль «ГАЗель» совершает наезд на световую опору и автомобиль «Фольксваген», который был припаркован у дома. В результате аварии водитель автомобиля «ГАЗель» получил травмы несовместимые с жизнью.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, опрашивают свидетелей, выясняют обстоятельства произошедшего.
Газели врезалась в Lexus и отлетела в столб. Водитель грузовика погиб

Газели врезалась в Lexus и отлетела в столб. Водитель грузовика погиб

Источник: МВД по НСО

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