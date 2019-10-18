Приговора до Нового года ждут обвиняемые в «хищении воды» на 170 млн рублей в Бердске

Громкий процесс по делу против экс-директора КБУ Кожина и его пособников завершается. Прокурор первым выступит в прениях с окончательным обвинением. За год сумма претензий к подсудимым снизилась до 5,7 млн рублей.

Александр Кожин находится за решеткой с 19 апреля 2018 года

К завершению подходит громкий процесс по уголовному делу о хищении воды на 170 млн рублей в Бердске, начавшийся 25 декабря 2018 года. В превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкий вред, обвиняют экс-директора бердского Комбината бытовых услуг Александра Кожина и двух его пособников — гендиректора МК «Сибиряк» Владимира Дыненкова и замдиректора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Сергея Оленича.

В сентябре всем фигурантам суд продли срок ареста на 3 месяца. Только Кожин в отличие от своих подельников содержится в СИЗО. Уже полтора года. Дыненкова и Оленича суд отправил под домашний арест.

15 октября судья Татьяна Васюхневич отложила рассмотрение дела на две недели. И уже 30 октября, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», начнутся прения сторон с выступления гособвинителя, который зачитает обвинительное заключение и озвучит позицию прокурора — доказана ли в ходе судебного следствия вина обвиняемых.

— Судебное следствие подходит к концу, поэтому назначили прения, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 17 октября, адвокат Александра Кожина Евгений Нахабин, отметив, что на ноябрь составлен «плотный график» судебных заседаний.

Впрочем, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», в начале ноября судья Татьяна Васюхневич уходит в двухнедельный отпуск. После перерыва в прениях выступят подсудимые, их защита.

В ходе судебного следствия адвокаты заявили десятки ходатайств и апелляционных жалоб в том числе на меру пресечения. Но их суд оставил без удовлетворения. Защита апеллировала к тому, что Кожин болен и не представляет угрозы для следствия за пределами СИЗО.

— Конечно, хочется, чтобы до Нового года приговор был, — высказался Нахабин.

Но он может быть и обвинительный. Часть 3 статьи 286 УК РФ, которую вменяют Александру Кожину предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности в течение трех лет.

Дело «о хищении воды»

По версии следствия, в 2006 году директор ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» Владимир Дыненков заключил с МУП «Бердский водоканал», правопреемником которого является МУП «Комбинат бытовых услуг», договор на отпуск питьевой воды и соответственно взял обязательства ежемесячно производить полную оплату воды согласно приборов учета.

В сентябре 2017 года сотрудники КБУ выявили факты незаконного подключения (врезки) комплексом «Сибиряк» к водопроводу холодного водоснабжения без учета количества потребления объема холодной воды. Согласно произведенному расчету, ЗАО «МК «Сибиряк» обязано оплатить в пользу Комбината бытовых услуг за предоставленную услугу более 170 млн рублей.

Дыненков, не желая погашать задолженность, через Сергея Оленича, замдиректора МУП «Спецавтохозяйство», обратился к директору КБУ Александру Кожину с целью снижения суммы задолженности до 380 тыс. рублей, считает следствие.

Деньги тают

Впрочем, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», до 5,7 млн рублей сократил долг МК «Сибиряк» апелляционный суд Томска 9 сентября, рассмотрев иск Комбината бытовых услуг Бердска к «Сибиряку».

В октябре 2018 года Комбинат бытовых услуг изменил исковые требования к элитному жилому комплексу «Сибиряк», снизив долг со 170 млн рублей до 63 млн. Снизить сумму удалось после того, как новый директор Комбината бытовых услуг Владимир Воспанчук провел экспертизу и анализ долга, проверил все врезки «Сибиряка».

Как гласит новое постановление Седьмого арбитражного суда, решение суда Новосибирской области от 1 апреля 2019 года отменено, принят новый судебный акт. Иск удовлетворили частично. При этом с ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» в пользу Комбината бытовых услуг взыскать 5 781 461 руб. 54 коп. задолженности.

Статья 286 УК РФ. Превышение должностных полномочий

1. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства…

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

а) с применением насилия или с угрозой его применения;

б) с применением оружия или специальных средств;

в) с причинением тяжких последствий, —

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.