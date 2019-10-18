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Огромная помойка вскрылась после вырубки сухостоя в роще Молодежного микрорайона Бердска

10:00 18.10.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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После сотрудников лесхоза в рощу придет бригада Центра муниципальных услуг и уберет весь мусор. Рядом с тропинками установят баннеры с просьбой не мусорить.

Огромная помойка вскрылась после вырубки сухостоя в роще Молодежного микрорайона Бердска
Вырубка сухостоя в роще завершится до 1 ноября

Вырубают сухостойные деревья и кустарник за микрорайоном Молодежным в Бердске. Работы, проводимые бердским лесхозом, обошлись местному бюджету в 450 тыс. рублей.

— Когда убрали весь сухостой, такая стыдоба открылась — огромная помойка. Народ тащит сюда все: диваны, матрацы, прочие ненужные вещи. Все в пустых бутылках. Никакого воспитания. После окончания работы лесников в лес зайдет бригада Центра муниципальных услуг на уборку свалки. Будет очень жаль, если мы все это уберем, а следующим летом будет то же самое, — возмущалась начальник управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова.

В роще кроме вырубки сухостоя, сотрудники лесхоза подрезали кустарник и расширили пешеходные дорожки. По словам Светланы Васильевны, вдоль этих дорожек она планирует установить баннеры, на которых будет призыв к бердчанам не бросать в роще мусор.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на сессии бердского горсовета в феврале этого года депутаты проголосовали за выделение 1,2 млн рублей из местного бюджета на проведение лесопатологического обследования, локализацию и ликвидацию очагов вредных организмов, проведение комплекса санитарно-оздоровительных мероприятий на территории бердского муниципального лесничества Новосибирской области. Для данных мероприятий деньги из бердского бюджета были выделены впервые. Лесопатологическое обследование на 113,7 га городских лесов провели сотрудники Центра лесозащиты. На данное обследование ушло 68 820 рублей.

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От редакции

Баннеры избавят от мусора?

Аноним, 18 октября 2019 10:55
НВР:
такие банеры нужно устанавливать на каждом частном доме в том районе.Весь мусор оттуда.Частник же не производит мусор,а съедает его

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