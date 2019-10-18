Забор «Сибуправтодор» перепутали с препятствием на остановке пассажиры междугородных автобусов у вокзала Бердска

«Сибуправтодор» установил на трассе Р-256 в Бердске дорожное ограждение в районе железнодорожного вокзала. Точнее, забор появился между площадкой для общественного транспорта и пешеходным мостом через «Чуйский тракт».
Ограда традиционная для дорог, которые обслуживает «Сибуправтодор» — с рисунком «крест». Она отличается от той, что использует муниципалитет в качестве дорожного ограждения на городских дорогах.
Но не это возмутило жителей Бердска. А то, что, по их мнению, забором перегородили площадку для остановки междугородных автобусов, идущих в направлении Новосибирска.
— Есть площадка для высадки пассажиров междугородных автобусов. А тут поставили перила на всю ее длину, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» читатель.
Впрочем, как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», в данном месте транзитный транспорт не останавливается и не высаживает пассажиров. Делают это чуть дальше — на конечной остановке «Вокзал» городских маршрутов. А «карман» является ничем иным, как расширением проезжей части для поворота направо на транспортную площадку перед железнодорожным вокзалом.
Как сообщила пресс-секретарь «Сибуправтодора» Ольга Коломейцева, упомянутое дорожное ограждение стоит с 2018 года и никак не мешает проходу к остановке общественного транспорта.
— Ограждение наше, но оно никому и ничему не мешает. Дорожное ограждение установлено в целях обеспечения безопасности пешеходов. И оно совершенно не мешает подходу к остановке. Тем более, что там в непосредственной близости есть пешеходный мост, а с другой стороны — регулируемый светофором пешеходный переход, — прокомментировала сегодня, 17 октября, «Курьер. Среда. Бердск» Ольга Коломейцева.
Лично задавал Захарову вопрос про эти оградки. Сказал что считаю себя опытным водителем, но не знаю КАК можно безопасно выехать на Вокзальную из дворов, так как они наглухо перекрывают обзор?
На что Захаров мне ответил, мол, если я действительно опытный водитель, то должен остановится, выйти и посмотреть на этот забор, и увижу тогда что это "кресты"(это их видимо так в администрации меж собой называют из-за рисунка). А "кресты"- это федеральная ответственность. Научил, короче
ps. на фото как раз "кресты"