Забор «Сибуправтодор» перепутали с препятствием на остановке пассажиры междугородных автобусов у вокзала Бердска

Дорожное ограждение на ул. Вокзальной «Сибуправтодор» установил в 2018 году ради безопасности пешеходов, и оно не закрывает проход к остановке транзитного транспорта.

Ограда установлена вдоль поворотного «кармана»

«Сибуправтодор» установил на трассе Р-256 в Бердске дорожное ограждение в районе железнодорожного вокзала. Точнее, забор появился между площадкой для общественного транспорта и пешеходным мостом через «Чуйский тракт».

Ограда традиционная для дорог, которые обслуживает «Сибуправтодор» — с рисунком «крест». Она отличается от той, что использует муниципалитет в качестве дорожного ограждения на городских дорогах.

Но не это возмутило жителей Бердска. А то, что, по их мнению, забором перегородили площадку для остановки междугородных автобусов, идущих в направлении Новосибирска.

— Есть площадка для высадки пассажиров междугородных автобусов. А тут поставили перила на всю ее длину, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» читатель.

Впрочем, как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», в данном месте транзитный транспорт не останавливается и не высаживает пассажиров. Делают это чуть дальше — на конечной остановке «Вокзал» городских маршрутов. А «карман» является ничем иным, как расширением проезжей части для поворота направо на транспортную площадку перед железнодорожным вокзалом.

Как сообщила пресс-секретарь «Сибуправтодора» Ольга Коломейцева, упомянутое дорожное ограждение стоит с 2018 года и никак не мешает проходу к остановке общественного транспорта.

— Ограждение наше, но оно никому и ничему не мешает. Дорожное ограждение установлено в целях обеспечения безопасности пешеходов. И оно совершенно не мешает подходу к остановке. Тем более, что там в непосредственной близости есть пешеходный мост, а с другой стороны — регулируемый светофором пешеходный переход, — прокомментировала сегодня, 17 октября, «Курьер. Среда. Бердск» Ольга Коломейцева.