Косяки на сайте! Да, есть. Присылайте сюда инфу о них

Мы обращаемся ко всем нашим читателям, если завтра после обеда — будут косяки вылазить — присылайте ссылки под этот пост, а еще прекрасно скрины. Вы нам очень поможете.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Яна:

Добрый вечер, когда заходишь на ссылку статьи http://www.kurer-sreda.ru/2019/10/17/468483-syuda-ne-vernus-mne-ochen-zhal-pytalis-reanimirovat-poveshennuyu-uchenicu-pedagogi-v-tualete-shkoly-112-novosibirska не подгружаются стили CSS, все огромное. Это, скорее вопрос, к вашей техподдержке.

От редакции: Яна, спасибо за внимание. Несколько дней у нас идут работы по сайтам. Хозяйство у нас большое. Завтра, 18 октября, будут сбои, как и сегодня немножко есть.

Мы обращаемся ко всем нашим читателям, если завтра после обеда — будут косяки вылазить — присылайте ссылки под этот пост, а еще прекрасно скрины. Вы нам очень поможете. Работа продлится завтра весь день. Но в эфире мы будем. Немножко косячными, да.