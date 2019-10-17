Супермодель Беллу Хадид признали самой красивой женщиной в мире

Внешность этой красотки, согласно формуле «золотого сечения», практически близка к идеалу. На втором месте оказалась певица Бейонсе.





Пластический хирург из США провел эксперимент, который помог определить ему самую красивую женщину в мире. По его словам, внешность этой красотки, согласно формуле «золотого сечения», практически близка к идеалу.

Итак, медик сделал замеры расположения носа с губами, рта со лбом и подбородка некоторых знаменитостей и пришел к выводу, что наиболее близка к идеалу 23-летняя супермодель Белла Хадид. По формуле «золотого сечения» показатель составил 94,35%. Хирург назвал черты лица манекенщицы «предметом совершенства». Причем наиболее идеальным на ее лице оказался подбородок.

На втором месте оказалась певица Бейонсе с соотношением 92,44%. Тройку лидеров замыкает бывшая пассия Джонни Деппа, актриса Эмбер Херд с результатом 91,85%. Врач также отметил, что Херд обладает идеальным носом, передает CNN.

В ТОП-10 также попали модель Кейт Мосс, певица Ариана Гранде, актриса Скарлетт Йоханссон, певицы Тейлор Свифт и Кэти Перри, Натали Портман и Кара Делевинь.

Впрочем, стоит отметить, что, по слухам, лицо Беллы Хадид – это плод работы пластических хирургов, а не ее натуральные природные данные.