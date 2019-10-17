В ходе стратегических учений «Гром-2019» под руководством Владимира Путина прошли пуски баллистических и крылатых ракет.
В сообщении Минобороны отмечается, что в тренировке приняли участие наземная, морская и авиационная составляющие сил стратегического сдерживания, пишет РИА Новости.
Гром-2019: Путин руководил запуском баллистических и крылатых ракет
20:15 17.10.2019
В тренировке приняли участие наземная, морская и авиационная составляющие сил стратегического сдерживания.
В ходе стратегических учений «Гром-2019» под руководством Владимира Путина прошли пуски баллистических и крылатых ракет.
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