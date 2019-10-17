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Здоровье / Общество

Отбеливаешь зубы? Можешь получить ожег десен!

21:02 17.10.2019 Фото: pixabay.com
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Если лицензированный профессионал проводит вам отбеливание зубов, то высока вероятность того, что вы вообще не столкнулись ни с какими осложнениями.

Отбеливаешь зубы? Можешь получить ожег десен!
После процедуры по отбеливанию зубов некоторое время действительно лучше не употреблять напитки, которые могут изменить цвет эмали, так как поры на зубах всё ещё открыты

Многие люди мечтают иметь белоснежную голливудскую улыбку и отправляются на процедуры по отбеливанию зубов. При этом очень важно отделять мифы от фактов, чтобы не совершать ошибок.

Это всегда безопасно. Распространена точка зрения, что все продукты для отбеливания зубов безопасны. В реальности, они могут повредить зубам. Хлорид натрия, который содержится в безрецептурных средствах по отбеливанию, уменьшает плотность зубов и часто провоцирует их травмы. В некоторых продуктах исследователи обнаруживали опасные токсины и субстанции, способные вызывать тяжелые ожоги дёсен.

Ради белоснежных зубов нужно навсегда отказываться от вина или кофе. После процедуры по отбеливанию зубов некоторое время действительно лучше не употреблять напитки, которые могут изменить цвет эмали, так как поры на зубах всё ещё открыты. Но это вовсе не значит, что вы должны навсегда отказаться от кофе или вина. Через несколько дней можно вернуться к любимым напиткам.

Это очень долгая процедура. Действительно, ещё несколько лет тому назад отбеливание зубов могло занимать от двух до трех часов. Но с развитием технологий этот процесс сократился, и сегодня в кабинете профессионального дантиста на отбеливание могут потратить 20 минут.

Данная процедура универсальна для всех. В реальности, эффективность продуктов для отбеливания зубов зависит от каждого конкретного человека и от типа пятен на поверхности его зубов. Кроме того, учитывается толщина эмали, структура зуба и возраст. Поэтому выбор продуктов лучше поручить опытному стоматологу.

Побочные эффекты неизбежны. Действительно, у процедур по отбеливанию зубов бывают побочные эффекты вроде повышенной чувствительности или раздражения десен. Однако они не являются обязательными. Если лицензированный профессионал проводит вам отбеливание зубов, то высока вероятность того, что вы вообще не столкнулись ни с какими осложнениями.

Источник: МедикФорум

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