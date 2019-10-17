Контрацептивы снизили рождаемость на планете

С появлением гормональных и внутриматочных контрацептивов женщины впервые получили возможность контроля над рождаемостью

Человечество вымирает – об этом сегодня говорят все чаще. Правда, официальные данные свидетельствуют об обратном – на Земле слишком много людей, и это плохо сказывается на экологии и популяции других обитателей планеты. Однако хватает и контраргументов.

Так, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск обеспокоен тем, что численность людей сократится. И произойдет это уже через 20 лет. Прогнозы, сулящие непрекращающийся рост населения Земли, он считает устаревшими. И в этой убежденности он не одинок. Основатель компании Alibaba Джек Ма на конференции по искусственному интеллекту в Шанхае заявил, что разделяет эту точку зрения. По его словам, население будет сокращаться все быстрее. «Вы назвали это «обвалом», – обратился Ма к Маску, – я с этим согласен».

Так что же происходит с населением Земли – растет оно или уменьшается? Этот вопрос «Профиль» обсудил с экспертами из разных областей знаний.

Двойка с плюсом

Согласно официальному прогнозу ООН, рост рождаемости все-таки продолжится. «Во второй половине XX века в мире произошел большой демографический взрыв, увеличивший численность населения планеты почти до 8 млрд человек, и он еще будет продолжаться, – рассказывает старший научный сотрудник лаборатории исследований демографии, миграции и рынка труда Института социально-экономического анализа и прогнозирования РАНХиГС Рамиля Хасанова. – По среднему варианту прогноза ООН, к 2100 году население Земли может достигнуть 11 млрд человек».

Как объясняет эксперт, демографический взрыв начался после Второй мировой войны и был связан со значительным снижением смертности. Все это заслуги развития медицины, гигиены, научно-технического прогресса. «В странах третьего мира существенное снижение смертности сопровождалось высоким уровнем рождаемости, что повлияло на резкое увеличение численности населения, – говорит она. – Эта тенденция сохраняется в странах Африки, Азии, Латинской Америки. Для сокращения темпов рождаемости в таких странах необходимы изменения в уровне образования, занятости, изменение репродуктивных установок, так называемые культурные изменения. Это требует времени».

Впрочем, даже средний вариант прогноза ООН показывает заметное снижение динамики роста населения к началу следующего века: к 2100 году число рождений на одну женщину сократится с 2,5 до 1,9. Нормой считается 2,1, то есть два ребенка на одну женщину, этого достаточно для воспроизводства населения. Если коэффициент ниже «двойки», начинается естественная убыль населения. Если больше – естественный прирост. Слово «естественный» означает, что миграция не берется в расчет (на уровне отдельных стран).

Ожидается, что к 2100 году продолжительность жизни существенно вырастет и число людей в возрасте 80 лет и старше увеличится со 146 млн до 881 млн. Население начнет стареть с 2073 года – число пожилых людей старше 65 превысит число детей до 15 лет.

Но существует еще так называемый низкий вариант этого прогноза, согласно которому численность населения через 80 лет действительно сократится до 7,3 млрд человек. Но через 20 лет людей все-равно станет на миллиард больше, чем сейчас. Переломный момент, когда тенденция будет иметь обратный эффект, начнется после 2054 года.

Дело не в деньгах

«Вопрос демографии традиционно всегда был одним из самых сложных, поскольку он находится на стыке экономики, социальных наук и психологии, – объясняет эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский. – Когда экономист, социолог и психолог вместе собираются за круглым столом и начинают обсуждать эту тему, то каждый из участников обычно указывает пальцем на другого».

Как экономист, Рожанковский считает, что количество детей в семьях – вопрос в большей степени социально-психологический, нежели финансовый. «Например, в церковных – особенно старообрядческих – семьях не принято иметь менее троих-четверых детей, если это позволяет здоровье матери. Дети в таких семьях обычно взрослеют раньше своих сверстников и фактически берут на себя бремя воспитания своих младших братьев и сестер. Такие же традиции, как известно, и в религиозных мусульманских семьях, в которых не приняты аборты», – поясняет он.

В связи с этим часто ведутся разговоры об исламизации Европы, куда стремятся мигранты из мусульманских стран. Американский исследовательский центр Pew пришел к выводу, что к 2035‑му число детей, рожденных в мусульманских семьях, превысит число детей-христиан. На данный момент христиане остаются самой многочисленной религиозной группой – 31,2%. Мусульмане на втором месте – 24,1%. А на третьем месте, к слову, атеисты – 16%. Коэффициент рождаемости на данный момент у христиан составляет 2,6 на одну женщину, а у мусульман – 2,9.

Самой показательной в этом смысле страной является Германия, где коэффициент рождаемости составляет 1,59. И прогноз неутешителен: к 2060 году немецких детей будет значительно меньше, чем мигрантов. «Немецкая редакция агентства News Front, опираясь на данные Федерального статистического управления в Висбадене, сообщила, что свыше 11 млн мигрантов гуляют по улицам немецких городов, – говорит специалист аналитического отдела компании «ФинИст» Елена Мороз. – Население Германии составляет 83 млн человек, а это значит, что каждый седьмой встречающийся является иммигрантом. Уровень фертильности мусульман в Европе составляет в среднем 2,0».

При этом Германия – страна экономически сильная. Но это мало влияет на рождаемость. Чего только правительство не предпринимало: и пособия по беременности и родам увеличило, и пенсионную систему пыталось реформировать. «Однако эффективно действуют все эти меры больше на мигрантов, исключительно за счет которых в последние три года и произошел основной скачок рождаемости на 7%, – отмечает шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев. – В то время как рождение детей гражданами немецкого происхождения удалось поднять в 2016–2017 годах лишь на 3%. При этом в среднем показатель количества приходящихся на одну женщину детей вырос с 1,5 до 1,59, что все равно не много. Хотя в стране это лучший показатель с 1973 года».

Впрочем, беспокоиться о росте численности мусульман вряд ли стоит. Данные ООН по рождаемости в разных странах свидетельствуют: сокращение есть и в мусульманских государствах. К примеру, если в Марокко в 1960‑х на одну женщину приходилось 7,1 рождения, то теперь – 2,42. Аналогичная картина в Тунисе: коэффициент упал с 6,99 до 2,2. В Ираке было 6,6, а теперь 3,68. Падает число рождений и в более близком к России Таджикистане: с 6,8 до 3,61. В Турции и Иране средние значения – 2,08 и 2,15 соответственно. Причем в последней стране рождаемость повысилась в последнюю пятилетку, до этого 15 лет наблюдалась убыль населения – 1,91. А в ОАЭ рождаемость падает до сих пор – 1,42.

«С другой стороны, в странах с высокой рождаемостью, как правило, и смертность выше, особенно среди мужчин», – замечает Рожанковский. Так обстоят дела в Африке: военные конфликты и болезни уносят миллионы жизней.

«На рождаемость влияет сексуальная активность, стерильность, доступность контрацепции и абортов, – уверен старший научный сотрудник лаборатории экономики народонаселения и демографии МГУ Борис Денисов. – Религиозность, доход, образование и прочее – весьма дальние, но оживленно обсуждаемые переменные».

Контрацептивные революции

Борис Денисов и его коллеги из НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский и Виктория Сакевич в статье «Контрацептивная революция в России» отмечают, что массовая практика внутрисемейного регулирования рождаемости появилась в конце XVIII века во Франции. Тогда в основном использовались так называемые традиционные методы: прерванный половой акт, меньше – презервативы, спринцевание. Это была «первая контрацептивная революция». Вторая началась в середине 1970‑х и охватила все европейские страны.

Аборты во все времена осуждались обществом. Но, несмотря на запреты, в XIX веке наблюдалось увеличение их числа. Достоверной статистики нет, но, по разным оценкам, в США абортом заканчивалась каждая пятая беременность, а в Германии – каждая десятая. Косвенным признаком служила материнская заболеваемость и смертность. Этот факт в XX веке стал причиной обсуждения вопроса легализации абортов.

Впрочем, аборты в Европе играли второстепенную роль в контроле рождаемости. Основным фактором служило предупреждение беременности. Об этом говорит статистика абортов в 60–70-е годы, когда они наконец начали становиться легальными. «Но никакого «взрыва» числа абортов не произошло даже на пике роста интенсивности аборта, она была несопоставимо ниже, чем в России в то время», – отмечают авторы.

Вторая «контрацептивная революция» была связана с появлением гормональных и внутриматочных контрацептивов. Это важно, поскольку женщины впервые получили возможность контроля над рождаемостью. В Бельгии с момента появления гормональных контрацептивов в 1966 году за последующее десятилетие произошел шестикратный рост пользователей: с 7% до 41%. Во Франции в 1968 году было продано около 6 млн упаковок противозачаточных таблеток, а в 1985 году – уже более 47 млн. К концу 1980‑х современные методы контрацепции практически полностью заменили традиционные.

Бесплодие как фактор

Наиболее склонны верить в сокращение рождаемости врачи, и в первую очередь гинекологи. Так, они отмечают, что женщины и мужчины все чаще сталкиваются с диагнозом «бесплодие». «Все больше супружеских пар откладывают рождение ребенка на потом, предпочитая сначала построить карьеру, встать на ноги, получить финансовую независимость, – говорит генеральный директор Merck Biopharma, Россия и СНГ Маттиас Вернике. – Другими словами, вмешиваются социальный и экономический факторы. Однако к тому возрасту, когда эти люди чувствуют себя готовыми стать родителями, у многих из них уже произошло снижение репродуктивного потенциала, как у женщин, так и у мужчин».

По этой причине все популярнее становится так называемая процедура ЭКО – пары, неспособные зачать ребенка самостоятельно, обращаются за медицинской помощью. В США примерно 1,6% всех детей рождаются с помощью ЭКО.

«Международные исследования, проводившиеся в последние годы в развитых странах, показали, что во всем мире не менее 70 млн супружеских пар не могут иметь своих детей, – рассказывает акушер-гинеколог госпиталя Hadassah Medical Skolkovo Алсу Гилязова. – А диагноз «бесплодие» уже можно поставить примерно миллиарду человек. В США, по данным Центра вспомогательных репродуктивных технологий при университете штата Мериленд, число бесплодных пар составляет около 10%».

В европейских странах средний возраст женщин, родивших первого ребенка, достигает 40 лет, утверждает акушер-гинеколог ФНКЦ ФМБА России Ирина Закарян. «В современном обществе женщина откладывает рождение первого ребенка, а про второго и третьего многие даже не задумываются, – говорит она. – Сегодня женщина занимает активную жизненную позицию, стремится получить хорошее образование, устроиться на престижную работу, самореализоваться, быть независимой и успешной. Она понимает, что, родив ребенка, будет выключена из процесса зарабатывания денег. Поэтому откладывает деторождение. А это в первую очередь оставляет негативный след на ее репродуктивных планах».

Во‑первых, отмечает гинеколог, накапливаются соматические и гинекологические проблемы, обусловливающие развитие бесплодия и риски невынашивания. Во‑вторых, увеличиваются риски рождения детей с хромосомной и генетической патологией, увеличиваются акушерские осложнения при вынашивании беременности. В конце концов, с возрастом снижается эффективность программ ЭКО.

«Запас яйцеклеток у женщины ограничен, – объясняет Закарян. – Расходование начинается еще до рождения девочки и заканчивается уже задолго до менопаузы. Восполнить овариальный резерв (запас яйцеклеток), «заморозить» его истощение невозможно. Существует мнение, что прием гормональных контрацептивов приводит к «отдыху» яичников и расхода яйцеклеток не происходит. Это миф!»

У мужчин ситуация не лучше: все чаще диагностируется бесплодие. «Это отражается на нормативах ВОЗ, – замечает врач. – По данным спермограммы, которая существенно изменилась за последние 10 лет, на долю мужского фактора приходится 50% бесплодия».

«Мы имеем дело с пациентами, которые совершенно по-другому относятся к своему репродуктивному здоровью, – подтверждает гинеколог-эндокринолог сети клиник «Столица» Инна Джиджоева. – Увеличивается такой статистический показатель, как среднее количество менструаций, которые приходятся на одну женщину в год. В результате женщины теряют много крови, более распространенным становится диагноз «анемия».

Горе от ума

Безусловно, огромное значение имеют и психологические факторы. «С точки зрения психологии на рождаемость влияют два момента, – рассказывает психотерапевт, руководитель направления «Психология коммуникации» компании Business Speech Мария Эриль. – Первый – это уровень безопасности в обществе, который сегодня усиливается. Во всех цивилизованных странах становится больше камер наблюдения, охранников правопорядка, систем защиты данных. Тяжелое преступление совершить значительно труднее, нежели ранее. Как следствие растет чувство защищенности гражданина, страх за будущее своего потомства снижается, что дает людям возможность расслабиться и, в свою очередь, способствует рождаемости».

Однако есть второй фактор – уровень социальной поддержки граждан и доступность социальных благ. Например, образование. Этот фактор часто связан с экономическими проблемами. Образованные люди с высокоразвитым интеллектом все чаще откладывают деторождение на последний момент.

«Люди входят во вкус саморазвития и не хотят откладывать его, – объясняет Эриль. – Мир становится все более конкурентным, страшно выпадать из этого забега. И сложно решиться, потому что растет осознанность ответственности. Кроме того, у людей с высоким интеллектом растет запрос к уровню партнера: не так просто встретить спутника, соответствующего всем запросам. Можно продолжить, но если вкратце, то это – «горе от ума». Больше контроля и желания все спланировать, меньше действий в надежде, что оно как-то само разрешится. Сегодня еще сложно дать четкий прогноз того, какой из двух факторов будет превалировать в будущем – рост уровня безопасности и экономики или снижение доступа к социальным благам».

Психолог ФНКЦ ФМБА России Анна Орехова выделяет следующие причины снижения рождаемости. Это эгоцентризм людей репродуктивного возраста, желание «пожить для себя» (сюда можно отнести чайлдфри – от англ. childfree – свободные от детей), их инфантильность, нежелание и страх брать на себя ответственность, увеличение количества разводов, распространение так называемого психологического бесплодия, а также усиление значимости выбора женщины и возможностей контроля над рождаемостью. «Изменение репродуктивных установок и норм, проявляющееся в массовом распространении однодетных семей, ставит под сомнение тот факт, что данная ситуация может разрешиться сама собой, без принятия комплекса мер, направленных на изменение ценностных ориентаций населения», – считает она.

Уроки от мышей

В конце 1970‑х американский этолог Джон Кэлхун поставил эксперимент под названием «Вселенная 25». Его целью было выяснить, за какой период времени популяция мышей достигнет максимального предела, и как увеличение плотности населения влияет на поведение грызунов.

Для этого в лабораторных условиях был создан «мышиный рай»: установлены гнезда для самок, обеспечен беспрепятственный доступ к еде и воде, поддерживалась комфортная температура. Рассчитан он был почти на 10 тысяч особей. И начался с того, что в «рай» запустили четыре пары мышей. Однако никогда за всю историю эксперимента, а проводился он 25 раз (отсюда и цифра в названии), популяция мышей не достигла таких размеров. Максимальная численность, которой удалось добиться, – 2200 особей.

Сначала эксперимент развивался так, как и предполагали ученые. Освоившись на новом месте обитания, мыши начинали размножаться с огромной скоростью, их численность удваивалась каждые два месяца. Но примерно через год темп замедлился. И то, что произошло дальше, очень удивило ученых.

Физического пространства становилось меньше, и в мышиной среде начала формироваться иерархия и некое подобие социальной жизни. Появилась категория мышей, которых ученые назвали «отверженными». Как правило, это были молодые самцы, которых прогнали старшие. Их шерсть местами была выдрана, покрыта кровью, а хвосты покусаны. Такие самцы становились пассивными и не защищали своих самок от посторонней агрессии.

В результате самки становились все более агрессивными и нервными. Они сами вступали в драки, защищая свое потомство. Или же, наоборот, убивали детей и не подпускали к себе самцов, отказываясь от размножения.

На последней стадии эксперимента появилась еще одна категория мышей, получивших прозвище «красавчики». Это были самцы, которые отказывались от драк, не претендовали на территорию и вообще никакого внимания не обращали на самок. Они только ели, спали и чистили свою шерстку. В какой-то момент «красавчики» и самки-одиночки стали большинством. Эксперимент закончился, когда в «мышином раю» сдохла последняя мышь. От старости.

Источник: «Еженедельный журнал «Профиль»