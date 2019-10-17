В октябре Лестина обнаружили в подвале своего дома почти 13-сантиметровый слой крови и субпродуктов, которые протекли к ним из принадлежавшего мясной лавке холодильника.

Жилой дом затопило кровью и останками животных

Семье из американского города Багли, штат Айова, пришлось временно съехать из собственного дома после того, как их подвал затопило кровью, жиром и костями животных. Об этом сообщает издание Newsweek.

Семья Лестина жила по соседству с мясной лавкой. 1 апреля 2019 года у лавки сменились хозяева. Новыми владельцами стали Джаред и Кетлин Дали, которые до этого несколько лет работали в магазине продавцами.

В октябре Лестина обнаружили в подвале своего дома почти 13-сантиметровый слой крови и субпродуктов, которые протекли к ним из принадлежавшего мясной лавке холодильника.

Ник Лестина рассказал, что после затопления Дали не выходили на связь и не взяли на себя никакой ответственности за произошедшее. По его словам, они заявили, что это не их ошибка, и пожелали хозяевам дома удачи. Лестина подчеркнул, что очистка подвала обойдется в сумму более двух тысяч долларов. «У меня нет таких денег», — подчеркнул он.

Семья планирует добиваться справедливости, если владельцы лавки сами не предложат помощь. На время очистки подвала семье Лестина пришлось съехать из собственного дома.

Владельцы мясной лавки в посте в Facebook сообщили, что они не знали о проблеме с протечкой холодильника, когда покупали магазин. 3 октября департамент природных ресурсов штата предупредил их о проблеме, и «они исправили ее на следующий же день». «Это не наша вина, но мы взяли на себя полную ответственность за случившееся и исправили это немедленно. Мы продолжаем сотрудничать с департаментом природных ресурсов, чтобы убедиться, что все сделано правильно», — говорится в их заявлении.

Департамент природных ресурсов заявил, что дренажная система в доме Лестины, похоже, соединена с дренажной системой холодильника. После 3 октября дренаж был заблокирован. В результате останки животных попали в подвал дома Лестины.

Источник: lenta.ru