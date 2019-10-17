Въездной турпоток в Россию вырос на 20%

Позитивная динамика развития российского туристического рынка в текущем году подтверждается укреплением позиций нашей страны в мировом рейтинге

Продолжающееся сокращение реальных доходов населения не сорвало летний туристический сезон для большинства россиян. Статистика свидетельствует о росте числа отдыхающих на курортах Краснодарского края (плюс 15%). Не утратила популярности и Европа. В лидерах Турция, Испания, Греция, Тунис, Италия, Кипр, Черногория, Болгария. На большинстве направлений турпоток сохранился на уровне прошлого года, а в Италию и Испанию вырос почти на 15%.

Вместе с тем нельзя не отметить наметившиеся тенденции. Так, в среднем ценовом сегменте количество приобретенных турпутевок сократилось. Одновременно увеличились продажи в бюджетном и люксовом сегментах. При этом граждане, стесненные в средствах, сократили продолжительность поездок с 14 до 8–9 дней. В люксовом же сегменте более богатые потребители активно осваивали экзотические направления. В частности, увеличились поездки на Кубу, в Индонезию и Доминикану.

Еще один тренд летнего сезона‑2019 – снижение цен на отдых в России на фоне подорожания турпутевок за границу. Впрочем, разница пока не принципиальная – средние чеки составили 88 тысяч рублей и 92 тысячи рублей соответственно. За эти деньги и дома, и за рубежом все больше россиян хотят отдыхать по системе all inclusive. Туры с системой питания «все включено» или «ультра все включено» прошедшим летом выбрали 65% отдыхающих, тогда как годом ранее желающих устроить на курорте праздник живота был 61%.

Море спокойствия

Одна из главных особенностей летнего отдыха этого года – стабилизация рынка туристских услуг России. В прошлом году прокатилась волна банкротств туроператоров. Причем большинство компаний разорились в разгар летнего туристического сезона. В течение всего трех недель обанкротились Natalie Tours, Raduga Travel, Polar Tour, «Матрешка Тур», «Премиум Тревэл Групп», «Аврора БГ», «Атурис Тур» и DSBW. Осенью список «безвозвратных» потерь дополнили компании «Данко», «РоссТур» и «Жемчужная река».

В 2019 году столь масштабных потрясений не случилось. Некоторые игроки ушли с туристского рынка, но это произошло, так сказать, в режиме ручного управления. Регулятор исключал компании из реестра за различные нарушения: непредоставление отчетности, невыполнение условий финансового обеспечения и т. п. По данным Ростуризма, такие решения были приняты в отношении более 70 фирм.

Эксперты полагают, что туристскую отрасль в ближайшей перспективе ждет дальнейшее сокращение. По прогнозам, примерно на 20%. Это будет продолжение естественного процесса оздоровления рынка, начавшегося в 2014 году. Благодаря этому за последние годы произошли качественные сдвиги в сторону формирования цивилизованных отношений между субъектами туристского бизнеса и туристами.

Будущее – за крупными и высокотехнологичными компаниями, имеющими хорошую репутацию и большие рекламные бюджеты. Кроме того, они должны научиться работать с клиентами в большей степени индивидуально. Анализ показывает, что современные туристы становятся более требовательными и все чаще массовым направлениям предпочитают специализированные турпродукты, которые могут предоставить только крупные игроки.

От

В Россию с любовью

Въездной турпоток в Россию по итогам 2018 года вырос сразу на 20%. Успех был достигнут во многом благодаря домашнему чемпионату мира по футболу. При этом основным «поставщиком» туристов в прошлом году стал Китай (рост на 11% – до 1,2 млн человек). На втором месте Германия (420 тысяч человек), на третьем – Южная Корея (320 тысяч человек). Благодаря мундиалю Россию для себя открыли более 100 тысяч граждан из Латинской Америки – Мексики, Аргентины и Бразилии.

Власти рассчитывали на положительный эффект ЧМ‑2018. И ожидания в целом оправдались. По прогнозам, в текущем году въездной турпоток увеличится на 10–15%. Свою роль здесь играют также облегчение визового режима и поддержка туроператоров в виде прямого субсидирования за привлечение в Россию туристов из стран Евросоюза и США.

Для иностранцев отдых в нашей стране остается привлекательным еще и за счет выгодной курсовой разницы – рубль остается дешевым к ведущим мировым валютам. Вдобавок ко всему, как было сказано выше, средняя стоимость тура по России в 2019 году снизилась, составив 47 тысяч рублей против 48 тысяч рублей годом ранее. Любопытный факт: самый дешевый тур обошелся всего в 5990 рублей. За эти деньги двое взрослых слетали на одну ночь в отель 2 звезды с завтраком в Адлер. Самый дорогой тур для 4 взрослых и 3 детей обошелся в 357 тысяч рублей (7 дней в отеле 4 звезды в Сочи с завтраками и ужинами).

Охота к перемене мест

Если сравнивать затраты россиян на отдых за границей, то можно отметить, что они выросли. Например, средняя цена турпутевки в Турцию этим летом достигла 92 тысяч рублей, тогда как годом ранее была на уровне 85 тысяч рублей. Тунис подорожал примерно на 4 тысячи рублей (до 83 тысяч рублей за турпутевку). Средний чек отдыха на Кипре увеличился на 10 тысяч рублей (до 94 тысяч рублей), ну а рекордсменом можно считать Грецию – рост на 12 тысяч рублей (до 90 тысяч рублей). Стоимость самого дорогого заграничного тура составила чуть менее 838 тысяч рублей. За эти деньги четверо взрослых 10 ночей провели в отеле 5 звезд в Бодруме с системой питания «ультра все включено».

Еще одна отличительная особенность летнего туристического сезона‑2019 – «глубина» продаж. Покупать «горящие» туры в последний момент россияне стали реже. Например, менее чем за неделю до вылета было приобретено 29% туров, что на 6% меньше, чем годом ранее. Следует отметить, что организованные туристы в этом году стали чаще бронировать отели люксового сегмента (4–5 звезд), а доля бюджетных отелей снизилась.

Самый популярный вариант размещения – отели 4 звезды, их доля составляет 35% (в 2018 году – 33%). На втором месте отели 5 звезд – 27% (в 2018 году – 23%). Спрос на отели эконом-класса (3 звезды) несколько снизился – 27%, тогда как в прошлом году было 29%. Статистика бронирований санаториев и пансионатов сохранилась на уровне 5%, в то же время с 4% до 2% снизилось количество запросов апартаментов и вилл.

Конкуренты и преимущества

Позитивная динамика развития российского туристического рынка в текущем году подтверждается укреплением позиций нашей страны в мировом рейтинге. За четыре года Россия поднялась с 45-го на 39-е место, вплотную приблизившись к Чехии и Тайваню, обойдя Турцию (43-е место), Кипр (44-е место), Болгарию (45-е место), Венгрию (48-е место), Израиль (57-е место), Вьетнам (63-е место), Доминиканскую Республику (73-е место).

Кроме того, Россия в этом году возглавила рейтинг стран постсоветского пространства, опередив страны Балтии, экономика которых преимущественно ориентирована на развитие туризма. Так, Эстония, которая была лидером 2 года назад (37-е место), в рейтинге‑2019 сейчас оказалась лишь на 46-м месте, Латвия заняла 53-е место, Литва – 59-е, Грузия – 68-е, Азербайджан – 71-е, Украина – 78-е, Армения – 79-е, Казахстан – 80-е, Таджикистан – 104-е, Киргизия – 110-е.

Сильные стороны нашей страны: гигиена и здоровье (6-я позиция в рейтинге), культура (18-я позиция), природные ресурсы (34-я позиция), транспорт (23-я позиция), ценовая привлекательность (27-я позиция). На среднем уровне остаются показатели развития туристской инфраструктуры (69-я позиция). В то же время рейтинг подтвердил все еще низкие показатели развития бизнес-среды (92-я позиция), безопасности (98-я позиция) и открытости (123-я позиция).

Несомненным достижением в области открытости и преодоления визовых барьеров эксперты называют внедрение электронных виз. Ситуация должна улучшиться после того, как с 1 января 2021 года будет введена система получения единой электронной однократной визы для въезда иностранцев в Россию. Решение правительства базируется на успешном опыте использования въездных электронных виз на Дальнем Востоке, в Калининграде и во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Однако не все перемены так однозначны. Независимые эксперты и представители профессионального туристского сообщества предупреждают, что либерализация визового режима для иностранцев может породить определенные сложности. В частности, растет риск так называемого сверхтуризма, прежде всего в наиболее популярных для россиян и гостей нашей страны регионах. С такой проблемой уже сталкиваются власти Санкт-Петербурга и некоторых других туристических территорий РФ.

Качественный переход

Изменения на туристическом рынке РФ, происходящие в 2019 году, дают старт новым направлениям развития отрасли с ориентацией на повышение ее места и роли в отечественной экономике. По оценке Ростуризма, за 20 лет объем туриндустрии вырастет почти в 5 раз (с 3,2 трлн до 16,3 трлн рублей). Количество внутренних турпоездок на человека увеличится на 60%. Вырастет и экспорт туристских услуг – с $8,9 млрд до $28,6 млрд к 2035 году.

Наряду с традиционными маршрутами будут активно развиваться смешанные и комбинированные туры, позволяющие охватить в одном пакете разные регионы страны. Важное место займут мультимодальные перевозки туристов, предполагающие совмещение различных видов транспорта. Все это, несомненно, станет драйвером дальнейшего развития туристской и транспортной инфраструктуры России.

В долгосрочной стратегии развития туризма в России, утвержденной главой правительства Дмитрием Медведевым 20 сентября 2019 года, сделана ставка на «перезагрузку» российского туризма с целью создания качественного продукта, который будет конкурентоспособен как внутри страны, так и за рубежом. В качестве основных индикаторов в документе взяты экономические показатели. Так, вклад отрасли в ВВП планируется повысить с 3% до 7%. Поставлена и другая амбициозная цель – войти в топ‑10 стран, наиболее популярных для туристов, но прежде предстоит улучшить все показатели мирового рейтинга.

Источник: «Еженедельный журнал «Профиль»