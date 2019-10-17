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Для расширения ул. Первомайской просит подвинуться бизнесменов власть Бердска

18:05 17.10.2019, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Пробки замучили бердчан. Проект реконструкции северного въезда готов, осталось бизнесменам услышать власть и переоформить земельные участки.

Для расширения ул. Первомайской просит подвинуться бизнесменов власть Бердска
Улицу Первомайскую просят отремонтировать бердчане
Сюжет: Бердску нужны дороги
Для расширения ул. Первомайской просит подвинуться бизнесменов власть Бердска

Для расширения ул. Первомайской просит подвинуться бизнесменов власть БердскаРискуя жизнью 5 лет ждут тротуаров жители микрорайона Раздольный в БердскеЕщё 1 новость

Жители Бердска называют главной дорожной проблемой Бердска улицу Первомайскую. Редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы от горожан по дорогам. Чиновники мэрии предоставили ответы на 42 обращения.

— Через ул. Первомайскую идет весь транспорт (грузовой в первую очередь) с трассы Р-256 на Микрорайон, и почти на весь Бердск. Можно с ней что-то сделать или вообще нельзя? Из-за кадастрового деления ее нельзя ни расширить, ни облагородить. Под ней идет коллектор. Все в кучу сложилось, — переживают жители.

Заместитель по строительству и городскому хозяйству мэра Бердска Владимир Захаров ответил «Курьер. Среда. Бердск», что проект по улице Первомайской уже разработан, но по краям нее много земли, принадлежащей частникам.

— Администрацией города Бердска разработана проектная документация по ремонту ул. Первомайской. В настоящее время решаются вопросы по выделению и формированию земельных участков, находящихся в частной собственности, — уточнил Владимир Николаевич 10 октября.

Напомним, что мэр города Бердска Евгений Шестернин говорил о том, что ул. Первомайскую нужно расширять, так как она является одной из главных для города. Также в рамках генерального плана города, она должна стать магистральной и соединить новые микрорайоны с трассой.

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От редакции

Нужен ремонт и расширение ул. Первомайской?

ой, 17 октября 2019 18:32
да не до жира, просто ремонт уже облегчит ситуацию.
Аноним, 17 октября 2019 18:51
НВР:
Однозначно нужен! По две полосы в каждую сторону. Это же "лицо" города. Все заезжают в Бердск и ругаются потом, что у нас дорог нет.. А это впечатление дает именно ул. Первомайская! Также вечером собирается коллапс!! Все едут с города и заезжают по ул. Первомайская. Там светофор нужен "годный", плюс ровную дорого, чтобы люди на ямкам не притормаживали..

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