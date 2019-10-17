Для расширения ул. Первомайской просит подвинуться бизнесменов власть Бердска

Жители Бердска называют главной дорожной проблемой Бердска улицу Первомайскую. Редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы от горожан по дорогам. Чиновники мэрии предоставили ответы на 42 обращения.
— Через ул. Первомайскую идет весь транспорт (грузовой в первую очередь) с трассы Р-256 на Микрорайон, и почти на весь Бердск. Можно с ней что-то сделать или вообще нельзя? Из-за кадастрового деления ее нельзя ни расширить, ни облагородить. Под ней идет коллектор. Все в кучу сложилось, — переживают жители.
Заместитель по строительству и городскому хозяйству мэра Бердска Владимир Захаров ответил «Курьер. Среда. Бердск», что проект по улице Первомайской уже разработан, но по краям нее много земли, принадлежащей частникам.
— Администрацией города Бердска разработана проектная документация по ремонту ул. Первомайской. В настоящее время решаются вопросы по выделению и формированию земельных участков, находящихся в частной собственности, — уточнил Владимир Николаевич 10 октября.
Напомним, что мэр города Бердска Евгений Шестернин говорил о том, что ул. Первомайскую нужно расширять, так как она является одной из главных для города. Также в рамках генерального плана города, она должна стать магистральной и соединить новые микрорайоны с трассой.
Однозначно нужен! По две полосы в каждую сторону. Это же "лицо" города. Все заезжают в Бердск и ругаются потом, что у нас дорог нет.. А это впечатление дает именно ул. Первомайская! Также вечером собирается коллапс!! Все едут с города и заезжают по ул. Первомайская. Там светофор нужен "годный", плюс ровную дорого, чтобы люди на ямкам не притормаживали..