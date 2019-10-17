Взаимное партнерство торгового бренда WILO и сети магазинов «Империя инструментов»

Всем известный мировой лидер по производству насосного оборудования бытового использования и применения в зданиях, сооружениях, промышленного, водного и коммунального хозяйства компания WILO продолжает завоевывать российский рынок сотрудничеством с крупнейшим дилером торговой сетью «Империя инструментов».

Группа WILO является мировым лидером в области инноваций, благодаря чему способна предложить своим клиентам высокоэффективные и энергосберегающие технологии, в том числе в индивидуальном порядке. Компания стала первопроходцем на пути внедрения цифровых технологий в свою отрасль.

Отличительными признаками оборудования бренда WILO являются:

высокое качество изготовления по немецким стандартам;

инновационный подход;

единая система контроля качества готовой продукции.

Начиная с 1997 года на российском рынке группа WILO представлена подразделением «ВИЛО РУС». На территории России компания WILO имеет около 30 подразделений и 12 складов, а также порядка 130 авторизованных сервисных партнеров. Начиная с 2016 года группа WILO имеет на территории России собственное производство – завод в г. Ногинск Московской области. Одним из таких авторизованных партнеров является компания «Империя инструментов», которая на рынке более 16 лет. За это время она успела зарекомендовать себя как надежный партнер и качественный поставщик инструмента различной сложности для всех сфер деятельности. Однако не останавливается на достигнутом и расширяет ассортимент продукции и рынок ее сбыта.

Компания «Империя инструментов» не просто продает оборудование и инструмент, но и осуществляет сервисное обслуживание в гарантийный период. Девиз компании – ориентация на потребителя, именно поэтому она предлагает все самые популярные позиции на рынке оборудования и инструмента. Каждый товар, представленный в каталоге компании, имеет соответствующие сертификаты. «Империя инструментов» – официальный дилер самых известных иностранных и российских компаний, производящих оборудование и инструменты для всех отраслей:

клининга;

климатическое оборудование;

товаров для дома и дачи;

товаров для офиса и многое другое.

Специалисты компании помогут сделать удачный выбор, ведь они знают все о представленных в каталоге товарах и предоставят клиенту профессиональную консультацию или рекомендацию.

Сервисное обслуживание предполагает:

использование оригинальных запчастей;

привлечение сертифицированных специалистов;

услуги диагностики и ремонта оборудования и инструмента;

послепродажное и сервисное обслуживание оборудования и инструмента.

Благодаря длительному сотрудничеству Группы WILO и торговой сети «Империя инструментов» широкому кругу российских пользователей доступно высококачественное инновационное немецкое насосное оборудование, в том числе насосы WILO с возможностью сервисного обслуживания и гарантийного ремонта, а также последующего сопровождения.