Избили одноклассницу за напоминание учителю о домашнем задании четвероклассники на Сахалине

Били девочку около 7-8 человек: держали руки, валяли, били по голове, достали учебники из портфеля и личные вещи и раскидали на улице. Остальные смотрели.

Сахалинские школьники избили одноклассницу, которая напомнила учителю о домашнем задании

Учащиеся школы №2 в Поронайске избили одноклассницу после уроков. Инцидент произошел 15 октября, когда девочка на последнем уроке напомнила учителю, что та забыла задать домашнее задание. Теперь ученица лежит в больнице, и ее мама переживает, что эту историю могут замять, будто ничего и не было. А ведь подобное может повториться и неизвестно с какими последствиями.

Как рассказала мама пострадавшей ИА Sakh.com, после уроков ее дочь, которая обучается в четвертом классе, вышла на крыльцо, и одноклассники напали на нее. Держали руки, валяли, били по голове, достали учебники из портфеля и личные вещи и раскидали на улице. Били девочку около 7-8 человек, остальные стояли и смотрели. Один мальчик пытался заступиться за одноклассницу, но его не послушали. После произошедшего некоторые дети помогли пострадавшей собрать вещи и вызвали ей такси. Когда она пришла домой, у нее болела и кружилась голова.

— Как выяснилось, камеры на крыльце не работают, либо нам просто говорят так. Охранник сказал, что видел какой-то кипиш, но он не стал выходить, — сказала мама избитой. — В травматологии сказали, что у дочери легкое сотрясение мозга, сейчас она лежит в больнице. Синяков сильных нет, потому что били в основном по голове и в живот. Я боюсь, что это все безнаказанно пройдет. Я понимаю, что их не посадят, детям по 10 лет, но в следующий раз вдруг она вообще домой не дойдет.

Вчера, 16 октября, в школе по этому поводу прошло собрание. На нем присутствовали дети, некоторые родители, три учителя и инспекторы ПДН (подразделение полиции по делам несовершеннолетних), куда мама уже написала заявление. Она рассказала, что родители не оправдывали детей. Пытались разобраться, кто зачинщик. Объясняли, что ситуация могла закончиться совсем другими последствиями.

— Родители ругают детей. Правды сейчас от них не дождешься. Одни говорят одно, другие другое. Непонятно, кто зачинщик. Учителя никак не оправдывают детей, но странно, что директора не было на собрании, — добавила собеседница агентства.

В поронайской школе №2 отказались давать комментарий сегодня и попросили перезвонить завтра. Следующее родительское собрание по поводу инцидента состоится 22 октября.

Инспекторами по делам несовершеннолетних опрошены все участники происшествия и педагоги, проведены беседы с одноклассниками потерпевшей и их родителями. Решается вопрос о постановке на профилактический учет всех участников инцидента в отделении по делам несовершеннолетних, а также привлечении их родителей к административной ответственности по статье 5.35 КаоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Источник: sakhalin.info