Обрезание мужчин по мусульманским обрядам спасает от рака жительниц Бердска

У мусульман циркумцизия означает взросление. В Коране о нем не упоминается, но существует множество преданий о его необходимости. Бердчанин решился на процедуру у мастера, который не является врачом и не имеет лицензию на проведение данной операции.

Мусульмане чаще всего обращаются к мастерам без лицензии

«Курьер. Среда Бердск» продолжает рассказывать о мусульманских обрядах. Сегодня на очереди — обрезание. Многие россияне знают, что это такое не понаслышке. Например, житель Бердска Игорь.

— Я родился в смешанном браке. Мой отец — кавказец и, разумеется, мусульманин. В нашей семье чтят предписания Корана и Сунны. Как положено встречают все мусульманские праздники, держат пост. Но, почему-то, меня не обрезали во младенчестве и юношеском возрасте. Такое решение я принял сам будучи взрослым человеком. Когда мне стукнуло 27 лет, я обратился к мастеру, который сделал подобную операцию сотням жителям моего родного Нальчика. Он не врач. У него не было лицензии на подобное вмешательство. Но я доверился ему и не пожалел. Все прошло быстро, и, можно сказать, не больно. Неприятные ощущения у меня были первые три недели, когда нужно было воздерживаться от влечения к женщинам. Ну и за местом операции нужно было регулярно ухаживать, — вспоминает Игорь.

Обрезание, то есть удаление крайней плоти мужского полового органа, является, согласно мнению некоторых исламских богословов, одним из близких к обязательному, по мнению других — желательным. Так или иначе это является частью сунны (пути – прим. ред.) пророка Мухаммада, а также всех предшествующих пророков вплоть до пророка Ибрахима.

В Коране обрезание не упоминается, но есть множество преданий о его необходимости. Сообщается, что некто пришёл к пророку Мухаммаду и сказал: «Я принял Ислам». Тогда пророк Мухаммад повелел этому человеку: «Сбрось волосы неверия (то есть побрей голову) и сделай обрезание» (сборники хадисов Ахмада и Абу Дауда). Также аз-Зухрийи передал слова Посланника Аллаха: «Кто принял Ислам, пусть сделает обрезание, даже если он взрослый» (сборник хадисов Харба). Вместе с тем присутствуют мнения других исламских богословов, которые считают обрезание желательным, но не обязательным.

— Обрезание крайней плоти — важный этап в жизни каждого мусульманина. Есть мнение, что совершить эту процедуру нужно до достижения половой зрелости, когда он становится совершеннолетним. Желательно сделать обрезание в детском возрасте как можно раньше. В сборниках хадисов передаётся о том, что пророк Мухаммад зарезал овец за Хасана и Хусайна (внуки пророка – прим. ред. ) и сделал им обрезание на седьмой день после рождения, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Имам-хатыб соборной мечети Новосибирска Салим Шакирзянов

Стоит отметить, что во многих странах циркумцизию, то есть операцию по удалению крайне плоти проводят чуть ли не каждому мальчику. А с 2011 года в США данную операцию делают около 60% новорожденных мальчиков исключительно по рекомендации Американской академии педиатрии. Почему?

Потому что обрезание снижает риск заражения болезнями, передающимися половым путем, в том числе ВИЧ и, соответственно, снижает риск заболеть СПИДом. Для женщин польза в том, что снижается вероятность попасть в группу риска с диагнозом «рак шейки матки». Дело в том, что отсутствие крайней плоти делает условия размножения патогенных бактерий некомфортными. Это снижает вероятность инфицирования шейки матки, которое в последствии может привести к возникновению злокачественных новообразований.

— Обряд в мусульманских семьях воспринимается как первый шаг мальчика ко взрослению, к тому, чтобы стать мужчиной. Обрезание символично для нас. Оно как бы подчеркивает то, что мы — мусульмане. У меня трое сыновей. Старшему 13 лет, а младшему 2 года. Конечно, я бы хотел, чтобы и в их жизни случилось обрезание. В ближайшее время я отвезу детей на свою малую родину к тому же мастеру, который оперировал меня, — поделился Игорь.