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Куриное яйцо: Как хранить и на что обратить внимание при покупке

14:38 17.10.2019 Фото: pixabay.com
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При случайном повреждении скорлупы, яйцо следует сварить вкрутую, а вот готовить из него яичницу-глазунью нельзя, так как при таком способе приготовления термическая обработка не уничтожает сальмонеллу.

Куриное яйцо: Как хранить и на что обратить внимание при покупке
Покупая яйца, следует обратить внимание на дату расфасовки и выбирать продукт, который пролежал на полке меньше времени

По словам врача-эксперта центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева, при хранении яиц можно руководствоваться стандартами, установленными ГОСТом. Согласно ГОСТ Р 52121-2003 «Яйца куриные пищевые. Технические условия», столовыми считаются яйца, которые хранились не более 25 суток при температуре от 0 °С до 20 °С либо не более 90 суток при температуре от -2 °С до 0 °С. Диетическими могут называться яйца, срок хранения которых не превышает 7 суток: после этого они переходят в категорию столовых.

Покупая яйца, следует обратить внимание на дату расфасовки и выбирать продукт, который пролежал на полке меньше времени. Срок годности яиц всегда указан на упаковке: у разных производителей он может немного отличаться. По общему правилу, исходя из ГОСТа, при хранении яиц в холодильнике они остаются свежими не более трех месяцев после даты расфасовки. Если яйца хранились на полке в магазине, т. е. при комнатной температуре, использовать их можно в течение 25 суток со дня расфасовки.

Можно ли хранить в холодильнике разбитые яйца?

По словам Лебедева, если яйцо разбилось, хранить его в холодильнике опасно. «На скорлупе могут быть сальмонеллы. Они никогда не проникнут внутрь яйца, если скорлупа целая. Но, если есть трещины или — тем более — если яйцо разбитое, хранить его опасно», — говорит специалист.

Эксперт советует сразу же отварить вкрутую яйцо, скорлупа которого случайно повредилась: высокая температура убьет все болезнетворные бактерии. А вот готовить из него яичницу-глазунью нельзя, так как при таком способе приготовления термическая обработка не уничтожает сальмонеллу.

Источник: АиФ

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