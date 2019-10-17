Соль «Соляночка» со «стеклом» из Казахстана купила в магазине «Мария-ра» жительница Бердска

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» провела эксперимент и действительно обнаружила примесь. Как рассказал производитель, в соль попали непищевые минералы из месторождения. На прилавки магазинов отправлена большая партия с нерастворимым веществом.

В соли «Славяночка» обнаружено непищевое вещество

«Я думаю, обнаружила в соли стекло!» — обратилась испуганная читательница Инесса в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» 7 октября. Женщина рассказа, что купила соль в магазине «Мария-ра» в Микрорайоне Бердска и решила проверить информацию, которую прочла в Интернете. В сети гуляла информация о том, что в соли присутствуют крупицы стекла. Инесса купила соль «Славяночка», растворила несколько ложек и действительно обнаружила осадок непонятного происхождения.

В соли стекло?

— Это же страшно! А вдруг это действительно стекло! Это опасно для жизни! — говорила Инесса 7 октября «Курьер. Среда. Бердск».

Женщина прислала фото пачки соли в магазине и ложку с остатками неясного вещества после ее растворения.

Эксперимент «Курьер. Среда. Бердск»

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» провела собственный эксперимент. Купили такую же пачку соли «Славяночка» в магазине «Мария-ра» на ул. Ленина и на видеокамеру растворили соль. Оказалось, на дне стакана и вправду остается осадок из неизвестного вещества. На вид оно похоже на стекло или пластик.

На видео записан весь процесс растворения соли и осадок веществ.

Автор видео Алена Романцова.

Что сказали на производстве

«Курьер. Среда. Бердск» узнал, что за вещество примешано в соли «Славяночка» в компании-производителе АО «Аралтуз» в Казахстане. Заведующая лабораторией компании Казна Жанглышева рассказала, что в соли действительно присутствует непищевое вещество. Распространена целая партия по магазинам.

— В составе соли в этом году у нас присутствует нерастворимый минерал эпсонит мирабилит. Это природное вещество, оно не влияет отрицательно на человека, — подчеркнула Казна Камардиновна сегодня, 17 октября.

Казна Жанглышева рассказала, что они сами проверяют соль. При добыче соли на участке захватили минеральное вещество. Производитель заверил, что здоровью покупателей ничего не угрожает.

После растворения соли «Соляночка» на дне стакана остается осадок.

Автор видео Алена Романцова.

«Курьер. Среда. Бердск» провел эксперимент

Читательница «Курьер. Среда. Бердск» Инесса растворяла соль дома





