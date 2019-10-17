Наездами проверяет обанкротившийся «Мастер и К» конкурсный управляющий в Бердске

Сергей Обухов с 23 сентября назначен конкурсным управляющим компании. Но не все сотрудники предприятия подстроились под изменения нового руководства. Ни один сотрудник не уволен, зарплату получают все. «Мастер и К» сменил владельца.

Судьба «Мастера и К» решится в конце марта 2020 года

Беспокоится за судьбу работников компании «Мастер и К» Бердска ее экс-сотрудник, ныне проживающий в другом городе.

— 4 года назад я работал на «Мастер и К». Очень интересна судьба предприятия. Наверное, таких, как я, много, так как через «Мастер» много работников прошло за 25 лет жизни фирмы, — обратился в редакцию читатель «Курьер. Среда. Бердск».

Евгения интересует, как развивается ситуация с банкротством на предприятии, остановлено ли производство, начали ли выдавать людям уведомления о сокращении из-за банкротства, отстранен ли директор от принятия решений.

На 17 октября известно, что с 23 сентября предприятием руководит конкурсный управляющий Сергей Обухов. К слову сказать, почти за месяц его работы не у всех сотрудников на слуху имя нового временного управленца.

— Кто такой Сергей Владимирович? А, конкурсный управляющий… Он у нас бывает наездами, пока еще не привыкли к этим изменениям. Пока не знаем, что нас ждет. Все работают, никого не увольняли, — заверили в беседе с «Курьер. Среда Бердск» сотрудники «Мастер и К» сегодня, 17 октября.

Как пояснили в администрации Бердска, компания сменила владельца. Кроме того, никак проблем с выплатой заработной платы сотрудникам нет.

— Мы следим за развитием ситуации в компании. Пока что все хорошо, — прокомментировала вице-мэр Бердска Жанна Шурова.

В компании готовы прокомментировать ситуацию на предприятии, но после согласования информации с конкурсным управляющим.

Дважды банкрот

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», арбитражный суд Новосибирской области 23 сентября признал банкротом компанию «Мастер и К» из Бердска. После объявления бердского общества с ограниченной ответственностью несостоятельным арбитраж назначил конкурсное производство сроком на 6 месяцев — до 23 марта 2020 года.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», иск о банкротстве «Мастера и К» подавал банк «Левобережный». В связи с таким решением арбитражной инстанции, приостановил судебные процессы о взимании долгов с этой компании по другим искам.

Сотрудники «Мастера и К» беспокоятся, что сейчас все имущество компании будет выставлено на продажу.

-Со дня на день начнутся массовые сокращения. Предприятие будет закрыто. Сообщите, пожалуйста, об этом факте в газете, чтобы жители Бердска знали об этом печальном факте и о грандиозном обмане работников и властей города со стороны собственника и директора ООО «Мастер и К», — писали «Курьер. Среда. Бердск» действующие работники предприятия.

Между тем, введение конкурсного производства не предполагает закрытия компании. В решении арбитражного суда от 23 сентября сказано, что «руководство должника» обязано назначить конкурсного управляющего и передать ему в течение трех дней всю бухгалтерскую документацию, а также печати и прочие ценности. С этого времени управляющий будет выполнять функции руководителя.

Через полгода конкурсный управляющий будет обязан представить арбитражному суду отчет о результатах деятельности предприятия с момента объявления его банкротом.

Впрочем, «Мастер и К» может в течение месяца обжаловать решение новосибирского арбитража в вышестоящей инстанции.

25 сентября, приостановил рассмотрение гражданских дел по иску Сбербанка к «Мастеру и К» Бердский городской суд. Их в производстве судьи Людмилы Карповой два. Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя бердского горсуда Наталья Сафронова, дела приостановили «в связи с невозможностью рассмотрения до разрешения другого дела». Вероятно, речь идет о вступлении в законную силу решения арбитражного суда.

— До даты признания ответчиков банкротами или прекращения дел о банкротстве прекращено производство, — уточнила Наталья Евгеньевна.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», банк «Левобережный» потребовал вернуть долг в размере 11 млн 693 млн рублей. Среди ответчиков были владелец «Мастер и К» Сергей Клинков, Федор Миллер, директор предприятия Игорь Полозков, «Мастер и К» и ООО «Центр комплектации мастер».

Одновременно шел процесс по искам Сбербанка к компании «Мастер и К». Банк оценил ущерб в общей сложности более чем в 520 млн рублей — один иск на 460 млн рублей, второй — на 67 млн.

Сбербанк взыскивал суммы по договору займа с нескольких ответчиков. В их числе Захаров Б. Г., Клинков А. С., Клинков С. В., ОАО «Ритм», ООО «Луч Свободы», ООО «Мастер и К», ООО «Свобода», ООО «Селигеринвест», ООО «Финансовый партнер», ООО «Центр комплектации Мастер», ООО «Энергия-РК».

Одновременно в арбитраже рассматривался иск налоговой о банкротстве ООО «Мастер и К». С заявлениями в суд обратился Сбербанк, которому бердская компания задолжала еще 217,9 млн рублей. Арбитражный суд Новосибирска удовлетворил иск налоговой службы о банкротстве компании «Мастер и К» из Бердска. Сейчас на предприятии введена процедура внешнего наблюдения, суд назначил арбитражного управляющего.

На период наблюдения все счета компании разблокируют и она сможет платить текущую заработную плату и текущие налоги. Налоговые долги и претензии других заморожены, и в этом смысле «Мастер и К» начинает работу как бы с чистого листа. «Мораторий» действует на период внешнего наблюдения, который может длиться 6-8 месяцев.

В существующих непростых условиях отдавать долги, не получив какой-то реструктуризации будет достаточно сложно. Я надеюсь на то, что арбитражный управляющий будет работать объективно и отразит в отчете, что предприятие имеет возможность выполнять свои обязательства, но с определенной рассрочкой, — высказался Полозков.

Вторая жизнь «Мастер и К»

Сергей Клинков — собственник «Мастера и К». Остальные компании, судя по всему, являются дочерними или аффилированными.

Между тем, директор предприятия Игорь Полозков заявил, что производство возобновилось, а в пик строительного сезона понадобится больше рабочих рук. В феврале он вернулся к руководству после увольнения. И сейчас «Мастер и К», выпускающий стеновые панели и двери, возобновляет работу производственной площадки после периода простоя в 2,5 месяца, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Ранее он отчитался в мэрии о перспективах:

— Мы с большим оптимизмом смотрим в будущее. Думаю, что за полтора-два года нам удастся восстановить, вывести предприятие на ту фазу, которой достигали в 2016 году.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», уволенный директор компании Игорь Полозков утверждал, что новые управленцы намеренно банкротят «Мастер и К», 400 работников могут оказаться на улице. Собственник компании Сергей Клинков заявил, что предотвратил рейдерский захват бердского предприятия. Рабочие «Мастер и К» рассказали «Курьер. Среда. Бердск» о том, что их принудительно отправляют в административный отпуск.

Накануне анонимного обращения сотрудника компании в «Курьер. Среда. Бердск», владелец ООО «Мастер и К» Сергей Клинков заверял «Курьер. Среда. Бердск», что дела у компании идут в гору. Банкротить предприятие никто не собирается. Наоборот, предыдущая команда управленцев состояла в сговоре с банком и инвесторами, которые, по словам собственника, оказались рейдерами.

-Финансовое состояние у предприятия хорошее, мы планируем будущий год. Происходит много приятных вещей. Думаю, что в ближайшее время компания стабилизируется и будет нормально работать. Мы этим занимаемся. Старая команда совместно с рейдерами хотела забрать предприятие. Пришли рейдеры под видом инвесторов, сделали преступное сообщество с менеджерами. Совместно с банком, который заставил нас совершить неправильные действия. Сейчас пришла грамотная команда, которая изучает это все. Есть новые инвесторы, которые готовы верят в предприятие. Мы все эти операции будем проводить на следующей неделе. Сегодня «Мастер и К» — рентабельное предприятие, имеет хорошие возможности, чтобы выжить. Но ребята специально заводили его в банкротство, хотели его забрать до копеечки. Я год жил в Бердске, чтобы почистить предприятие. Полозков пытался слить компанию рейдерам, осуществлял финансовые махинации, откаты, подписывал документы, которые не имел права подписывать, — констатировал Клинков.

«Мастери и К» до сих пор позиционирует себя как стабильно работающее предприятие. «Продукция компании широко востребована: на долю предприятия приходится около 35% рынка декоративных панелей России и свыше 50% – рынка стран СНГ», сообщается на сайте предприятия. Последний раз новости там обновлялись в июле 2019 года.