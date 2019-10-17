Перелом позвоночника не подтвердили врачи у 7-классницы из школы №2 Бердска

Первоначально родители предполагали, что несчастный случай произошел с девочкой на уроке физкультуры. Теперь повода для беспокойства нет.

Бердская школа №2 «Спектр»

Перелом позвоночника у 7-классницы из школы №2 «Спектр» Бердска врачи не подтвердили. Об этом сегодня, 17 октября, «Курьер. Среда. Бердск» сообщил вице-мэр по социальной политике Сергей Носов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в несчастном случае, произошедшем с девочкой, разбиралась внутришкольная комиссия с участием представителей управления образования.

8 октября родители отвезли дочь в больницу с подозрением на перелом позвоночника. Первоначально предполагали, что ребенок получил травму на уроке физкультуры. Но эта информация не подтвердилась в ходе внутреннего расследования.

По словам директора второй школы Евгении Перфиловой, несчастный случай произошел вне учебных занятий:

— Ребенок просто почувствовал боль от старой раны. Она уехала на следующий день утром из дома в больницу.

О случившемся доложили начальнику городского управления образования Жанне Тузовой и вице-мэру Бердска по соцполитике Сергею Носову.

— Идет внутренняя проверка. Но то, что девочка получила повреждения в школе, не подтверждается, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Носов, отметив, что преждевременные выводы делать не стоит.

И вот, врачи огласили вердикт.

— Опасения не подтвердились. Они ездили в две клиники, делали рентген, томограмму. Перелом позвоночника не подтвердился. Оказался спазм мышц. Скорее всего, ребенок уже ходит в школу, поскольку повреждений нет. Нет и оснований для беспокойства, — пояснил Носов.

По его словам, правоохранительные органы участвуют в расследовании только тогда, когда им поступает сигнал из больницы. В данном случае повода для этого нет.

— Никто ничего скрывать не собирается. Все, что касается детей, когда нарушены права ребенка, разбирательство идет на очень высоком уровне. Подключаются и комиссия по делам несовершеннолетних, и прокуратура, и Следственный комитет. Мы всегда стоим на защите ребенка, — был категоричен Сергей Анатольевич.