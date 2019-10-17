Новый вид мошенничества: банкоматы принимают заклеенные фальшивые купюры

В Генпрокуратуре уточнили, что мошенники наклеивают на фальшивую купюру специальную ленту, чтобы купюра считывалась банкоматом как настоящая.

Фальшивомонетчики снимают внесенную сумму настоящими купюрами уже в другом банкомате

Фальшивомонетчики подделывают купюры специально для банкомата, чтобы потом снять настоящие купюры уже в другом месте. Об этом сообщила представитель Генеральной прокуратуры РФ Елена Малык.

«Есть новый вид фальшивомонетничества, когда денежные купюры подделываются неким гражданином для банкомата», — сказала она в программе надзорного ведомства «Эфир».

Так, мошенники наклеивают на фальшивую купюру специальную ленту, чтобы она считывалась банкоматом как настоящая. Затем фальшивомонетчики снимают внесенную сумму настоящими купюрами уже в другом банкомате. По словам представителя Генпрокуратуры, такие преступления выявляются после того, как наличные деньги заканчиваются в банкомате и идет их пересчет.

Всего в этом году в России зарегистрировано более 18,8 тыс. преступлений в банковской сфере. Ущерб от экономических преступлений превысил 154 млрд рублей.



Источник: ТАСС