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Чуть не рухнула крыша: соседи спасли троих малышей на пожаре в частном доме Новосибирска

10:45 17.10.2019 Фото: 54.mchs.gov.ru
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Оперативно прибывшие на место пожарные подразделения обнаружили, что деревянный дом полностью охвачен огнем.

Чуть не рухнула крыша: соседи спасли троих малышей на пожаре в частном доме Новосибирска
Троих малышей спасли соседи на пожаре в частном доме Новосибирска

Днем 16 октября произошел пожар в частном жилом доме в Дзержинском районе Новосибирска. До прибытия пожарных подразделений из горящего дома троих малолетних детей успели эвакуировать соседи.

«Когда мы подошли, часть дома уже горела, а я услышала плач ребятишек. Монтировкой вместе с соседями мы разбили окно и увидели троих маленьких детей. В это время уже отгорели провода и начала рушиться крыша. Мы успели вытащить детей и я унесла их к себе домой», — рассказала соседка Галина Елизарьева.

Сообщение о пожаре на улице Смирнова в Дзержинском районе поступило в оперативную службу МЧС от очевидца в 12:49 (мест. вр.) Оперативно прибывшие на место пожарные подразделения обнаружили, что деревянный дом полностью охвачен огнем. Через 11 минут после прибытия пожар был локализован, спустя еще 9 минут огнеборцы ликвидировали открытое горение. В результате пожара огнем уничтожен жилой дом по всей площади.

Годовалого ребенка, двухлетнего и трехлетнего малышей родители оставили дома одних, без присмотра взрослых. К счастью соседи успели вовремя их обнаружить и спасти. Прибывшей бригадой скорой помощи малыши были осмотрены, медицинская помощь никому не потребовалась. В результате пожара никто не пострадал.

При каких обстоятельствах возник пожар, и где находились родители детей в это время, будет установлено следственными органами.

Источник: МЧС по НСО

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