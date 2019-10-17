Чуть не рухнула крыша: соседи спасли троих малышей на пожаре в частном доме Новосибирска

Троих малышей спасли соседи на пожаре в частном доме Новосибирска

Днем 16 октября произошел пожар в частном жилом доме в Дзержинском районе Новосибирска. До прибытия пожарных подразделений из горящего дома троих малолетних детей успели эвакуировать соседи.

«Когда мы подошли, часть дома уже горела, а я услышала плач ребятишек. Монтировкой вместе с соседями мы разбили окно и увидели троих маленьких детей. В это время уже отгорели провода и начала рушиться крыша. Мы успели вытащить детей и я унесла их к себе домой», — рассказала соседка Галина Елизарьева.

Сообщение о пожаре на улице Смирнова в Дзержинском районе поступило в оперативную службу МЧС от очевидца в 12:49 (мест. вр.) Оперативно прибывшие на место пожарные подразделения обнаружили, что деревянный дом полностью охвачен огнем. Через 11 минут после прибытия пожар был локализован, спустя еще 9 минут огнеборцы ликвидировали открытое горение. В результате пожара огнем уничтожен жилой дом по всей площади.

Годовалого ребенка, двухлетнего и трехлетнего малышей родители оставили дома одних, без присмотра взрослых. К счастью соседи успели вовремя их обнаружить и спасти. Прибывшей бригадой скорой помощи малыши были осмотрены, медицинская помощь никому не потребовалась. В результате пожара никто не пострадал.

При каких обстоятельствах возник пожар, и где находились родители детей в это время, будет установлено следственными органами.

Источник: МЧС по НСО