Дождались: ежемесячная выплата на первого и второго ребенка вырастет до 12 тыс. рублей

Сейчас средний размер выплат составляет 11,2 тыс. рублей. Семья при рождении первого или второго ребенка получит поддержку в размере порядка 430 тыс. рублей за три года.

Средняя выплата на первого и второго ребенка вырастет до 12 тыс. рублей

Средний размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка вырастет в 2020 году на 7,1% и составит 12 тыс. рублей, сообщила в среду пресс-служба Минтруда.

В 2019 году средний размер выплат составляет 11,2 тыс. рублей.

«В 2020 году общий объем средств федерального бюджета, предусматриваемых на реализацию федерального проекта [«Финансовая поддержка семей при рождении детей»], увеличится по сравнению с 2019 годом на 24,3% и составит 527,9 млрд рублей», — заявил глава Минтруда России Максим Топилин, слова которого приводятся в сообщении.

Такой рост связан с рядом принятых решений, в том числе о продлении с 2020 года срока выплаты ежемесячных пособий на первого и второго ребенка с полутора до трех лет, пояснили в министерстве. Таким образом, семья при рождении первого или второго ребенка получит поддержку в размере порядка 430 тыс. рублей за три года.

В Минтруде отметили, что кассовое исполнение по федеральному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» составило 73% от общего объема финансирования на текущий год. «На начало октября кассовое исполнение… составляет 309,7 млрд рублей, или 73% от общего объема финансирования на 2019 год», — цитирует пресс-служба Топилина.

Источник: ТАСС