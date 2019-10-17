Оспаривают растрату казенных 1,4 млн рублей директор мусорной свалки и его заместитель в суде Бердска

Судебный процесс, где фигурантами уголовного дела выступают Сергей Оленич и Софья Солопова, перешел в стадию прений. В ближайшее время судья огласит свой вердикт.

Софья Солопова приняла на работу Сергея Оленича (на фото — слева) по рекомендации мэра

Чуть меньше года бердский городской суд рассматривает уголовное дело в отношении директора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Софьи Солоповой. Ее, отвечающую прежде всего за работу городской мусорной свалки, обвиняют в растрате бюджетных средств. По версии следствия, она незаконно выплатила зарплату своему заму Сергею Оленичу в сумме 1,3 млн рублей, который фактически не выполнял должностные обязанности.

Судья бердского городского суда Наталья Агеева выслушала всех свидетелей по уголовному делу. Несколько месяцев сторона защиты представляла доказательства и свидетелей невиновности обоих обвиняемых в растрате казенных денег. И вот, 17 октября суд вышел на финишную прямую. Сегодня подсудимые и сторона обвинения выступят в прениях. А после Сергей Оленич и Софья Солопова выступят с последним словом. После этого Наталья Агеева провозгласит приговор.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» первое заседание по этому уголовному делу, в котором Оленич фигурирует в качестве пособника, состоялось 3 декабря 2018 года, хотя дело поступило в суд 9 октября. Адвокат Оленича Сергей Кречетов обратился с ходатайством о переносе слушаний в суд Новосибирска — по месту проживания главного обвиняемого Солоповой. Кроме того, защита полагала, что в Бердске может возникнуть конфликт интересов.

Тогда судья согласилась с предложением защиты, которое поддержала гособвинитель Анна Белова. Однако дело снова вернулось в Бердск. Так решил суд: поскольку большинство свидетелей проживают в Бердске, нет основания для направления дела в новосибирский суд.

В суде выступил представитель потерпевшей стороны — спикер горсовета депутатов Валерий Бадьин, который высказал свою позицию: раз органы предварительного следствия посчитали, что есть нарушения, значит, так оно и есть. Бадьин согласен с выводами следствия о том, что Сергей Оленич был неправильно оформлен на работу в САХ и, следовательно, незаконно получил из бюджета 1 млн 314 рублей в виде зарплаты.

Валерий Георгиевич, кстати. Был против переноса процесса в столицу Сибири. Он аргументировал тем, что слишком затратно по времени ездить на судебные заседания в Новосибирск.

дал показания в суде и мэр Бердска Евгений Шестернин. По словам Евгения Анатольевича, с приходом на работу Оленича, на свалке прекратились регулярные пожары, а асоциальные личности исчезли с мусорного полигона, работа стабилизировалась.

Напомним, под домашний арест директора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Софью Солопову суд отправил 26 мая 2018 года. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказывал старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин. Солопову арестовали по подозрению в растрате в особо крупном размере.

Вторым фигурантом по уголовному делу стал Сергей Оленич. По версии следствия, он фактически в течение двух лет получал зарплату (общая сумма 1,4 млн рублей), но никаких должностных обязанностей не выполнял.

Оленич, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», был арестован за пособничество в «хищении воды» на 170 млн рублей. Его задержали в марте одновременно с другим пособником Владимиром Дыненковым, гендиректором МК «Сибиряк», и экс-руководителем муниципального Комбината бытовых услуг Александром Кожиным.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, Солопова и Оленич не уволены и все еще числятся в штате «Спецавтохозяйства». Их трудовая судьба в нынешней должности будет зависеть о приговора суда.