17.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Разрешил полиции объявлять предостережения гражданам президент Путин

14:00 17.10.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
1 0

В России многие граждане не знают собственные законы и нормы, у большинства нет юридического образования, сказал глава страны.

Разрешил полиции объявлять предостережения гражданам президент Путин
Полиция Бердска

Владимир Путин подписал закон, предоставляющий сотрудникам полиции право объявлять гражданам предостережения, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Как следует из текста документа, эти обязательные предостережения могут касаться недопустимого антиобщественного поведения или действий, которые создают условия для уголовных и административных правонарушений.
Порядок вручения предостережения, его форму и категории должностных лиц, которые будут его объявлять, определит Министерство внутренних дел.

Изменения внесут в 13-ю статью ФЗ «О полиции». Авторами инициативы стали члены комитета Госдумы по безопасности.
По мнению ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Ивана Мельникова, новый закон позволит снизить число преступлений.
«В принципе, это хорошая, полезная инициатива. В России многие граждане не знают собственные законы и нормы, у большинства нет юридического образования. И если полиция в превентивном порядке будет предупреждать людей, то это, я думаю, снизит количество административных и уголовных преступлений», — заявил Мельников в комментарии для РИА Новости.

Предостережения особенно важны в контексте борьбы с домашним насилием, добавил он.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вас есть о чем предупреждать?

Аноним, 17 октября 2019 14:33
Будут предупреждать людей, прежде, чем избивать дубинками?
Это Путин придумал после того, как ролики с задержаниями на несанкционированных митингах просмотрел, где молча хватали кого ни попадя и мутузили почем зря.
ЕСПЧ испугался?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскТопляк хоронят в братские могилы на Бердской косе
16:30 17-10-2019
Топляк хоронят в братские могилы на Бердской косе
Вырастут тарифы ЖКХ в России из-за нового углеродного сбора
16:15 17-10-2019
Вырастут тарифы ЖКХ в России из-за нового углеродного сбора
Новый вид мошенничества: банкоматы принимают заклеенные фальшивые купюры
16:00 17-10-2019
Новый вид мошенничества: банкоматы принимают заклеенные фальшивые купюры
БердскСоль "Соляночка" со "стеклом" из Казахстана купила в магазине "Мария-ра" жительница Бердска 1
15:53 17-10-2019
Соль
БердскЗа три колоска пшеницы дали 10 лет лагерей жительнице Бердска 1
15:45 17-10-2019
За три колоска пшеницы дали 10 лет лагерей жительнице Бердска
Медведь загнал на дерево и держал в ужасе двух рыбаков в Хабаровском крае
15:30 17-10-2019
Медведь загнал на дерево и держал в ужасе двух рыбаков в Хабаровском крае
Какой подарок будет оригинальным в Бердске? 4
15:22 17-10-2019
Какой подарок будет оригинальным в Бердске?
На смерть сбил 60-летнюю женщину Fiat в Новосибирске
15:15 17-10-2019
На смерть сбил 60-летнюю женщину Fiat в Новосибирске
БердскНаездами проверяет обанкротившийся "Мастер и К" конкурсный управляющий в Бердске
15:00 17-10-2019
Наездами проверяет обанкротившийся
БердскФотомарафон «Моя мама» стартует на "Курьер.Среда.Бердск"
14:55 17-10-2019
Фотомарафон «Моя мама» стартует на