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Новые вводные: Кремль затруднился дать оценку требованиям Украины распустить ЛНР и ДНР

14:30 17.10.2019 Фото: pixabay.com
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Кремлю пока не понятно, являются ли требования Киева о «роспуске» ЛНР и ДНР отказом Украины от обязательств в рамках минских договоренностей.

Новые вводные: Кремль затруднился дать оценку требованиям Украины распустить ЛНР и ДНР
Кремлю пока не понятно, являются ли требования Киева о «роспуске» ЛНР и ДНР отказом Украины от обязательств в рамках минских договоренностей

Пресс-секретарь президента также напомнил, что минские договоренности были согласованы с участием представителей этих республик.
Кремлю пока не понятно, являются ли требования Киева о «роспуске» ЛНР и ДНР отказом Украины от обязательств в рамках минских договоренностей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать заявление украинской стороны о том, что одним из условий выполнения минских договоренностей должен стать «роспуск квазигосударственных образований ЛНР и ДНР».
«Это опять, что называется, новые вводные, по ходу поступают новые вводные от украинской стороны. Здесь можно смело сказать, что такие новые вводные весьма неожиданные — и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа. Здесь пока трудно комментировать, означает ли это отход от минских соглашений, означает ли это отказ от ранее взятых обязательств и ранее поставленных подписей — пока непонятно», — сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что минские договоренности были согласованы с участием представителей ЛНР и ДНР. «Этот комплекс мер был парафирован представителями республик, и финализация комплекса мер как документа была бы невозможна без согласования с представителями этих республик. Это то, что случилось в Минске», — подчеркнул он.

Источник: ТАСС

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