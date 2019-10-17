Борись не борись, а народ пьет настойку боярышника?

По уточненным целевым показателям, совокупное потребление нелегального и легального алкоголя должно будет снизиться до 8,35 л на душу населения, а не до 7,75 л, как планировалось первоначально.

Власти сочли недостижимыми свои цели по борьбе с нелегальным алкоголем

KPI по сокращению потребления нелегального спиртного в России предлагается снизить из-за рисков его не достигнуть, указала Счетная палата. Через три года россияне должны будут пить паленого спиртного меньше на 15%, а не на 38%.

Правительство сочло невыполнимым целевой показатель по сокращению потребления незарегистрированного алкоголя в 2020–2022 годах, и его предложено скорректировать до более реалистичных значений. Об этом говорится в аналитическом материале Счетной палаты по госпрограмме «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» (сделано в рамках заключения на проект федерального бюджета на ближайшую трехлетку).

Понизили планку

Госпрограмма содержит целевой показатель «снижение разницы между объемом потребления алкогольной продукции на душу населения и объемом легальных розничных продаж алкогольной продукции на душу населения». Он отражает объем потребления незарегистрированного алкоголя (контрафакта, самогона, аптечной настойки боярышника, спиртосодержащей парфюмерии и т.д.).

В действующей пока редакции госпрограммы годовое потребление неучтенного алкоголя в 2020 году должно сократиться до 2,2 л на человека (с 2,6 л в 2019 году), в 2021-м — до 1,9 л, а в 2022 году — до 1,6 л. К 2024 году целевой показатель должен составить 1,2 л.

Однако, как отмечает Счетная палата, целевые значения показателя «предложено скорректировать в сторону ухудшения в связи с рисками его недостижения в плановом периоде». Инициатором изменений выступает Росалкогольрегулирование.

В 2020 году планку намерены установить на уровне 2,4 л, в 2021-м — 2,3 л, в 2022 году — 2,2 л на человека. Таким образом сокращение потребления россиянами нелегального алкоголя будет идти медленнее, чем планировалось, то есть вместо сокращения за три года на 38% предлагается сократить всего на 15%.

РБК направил запрос в Росалкогольрегулирование.

Борьба за трезвость замедляется

Согласно нацпроекту «Демография», официальные розничные продажи алкогольной продукции на душу населения в литрах чистого спирта должны сокращаться ежегодно на 1,1–1,3%, с 6,3 л в 2020 году до 6,15 л в 2022-м.

А согласно уточненным целевым показателям, совокупное потребление нелегального и легального алкоголя должно будет снизиться до 8,35 л на душу населения, а не до 7,75 л, как планировалось первоначально. Долю же незарегистрированного алкоголя планируется снизить с 29 до 26% от его общего потребления.

Цели, заложенные в действующей с 2010 года десятилетней Концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения, выполнены не будут: документ предусматривает полную ликвидацию теневого рынка алкоголя к 2020 году.

Бедные выбирают настойку

Оценить, сколько в России потребляют алкоголя, сложно — проблема в больших количествах неучтенного спиртного. Если легальные продажи четко прослеживаются Росалкогольрегулированием через систему ЕГАИС, то нелегальные и употребление непищевых жидкостей по определению невозможно отследить напрямую.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Россия занимает третье место в Европе по потреблению нелегального алкоголя на душу населения (3,6 л за 2016 год). Первенство принадлежит Молдавии (5,6 л).

Изначальные цели госпрограммы по борьбе с нелегальным алкоголем были в принципе недостижимы, считает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. «Задача по снижению потребления контрафакта должна стоять, но алкогольный рынок живет не по законам Госдумы или расчетным формулам официальной статистики, он формируется исходя из потребительского поведения, так же как и прочие рынки. Бедные слои населения выбирают настойку за 50 руб. или контрафактный алкоголь за 100 руб. не из-за классовой ненависти к легальному Hennessy, а потому что только это могут себе позволить», — пояснил он РБК.

Спрос на дешевое спиртное не снижается, и это основное препятствие для борьбы с контрафактом, считает Дробиз. По его словам, подделывают в основном крепкий алкоголь и вина, как импортные, так и российские, в меньшей степени пиво.

Как власти боролись с алкоголем

1996 год — запрещена телевизионная реклама крепкого алкоголя

2006 год — началось внедрение системы контроля за производством алкоголя ЕГАИС

2006 год — запрещена реклама алкогольной продукции на радио

2010 год — установлено нулевое промилле для водителей. С 2013 года норма повышена до 0,35 промилле

2010 год — запрещена розничная продажа крепкого алкоголя с 23 до 8 часов (в 2012 году к этому добавился запрет на ночные продажи пива)

2010 год — введены минимальные розничные цены на крепкий алкоголь

2011 год — запрещена продажа спиртных напитков на автозаправках

2012 год — запрещена реклама любых алкогольных напитков, включая пиво, на телевидении и радио

2016 год — ЕГАИС распространена на розничные продажи алкоголя

По мнению руководителя отделения информатизации и системного анализа в психиатрии Московского НИИ психиатрии Александра Немцова, вторая необъявленная антиалкогольная кампания в России началась в 2000 году, в том числе принимались меры, чтобы снизить продажи контрафакта. По его словам, с 2004 года началось снижение алкогольной смертности и общей смертности, которое продолжается до сих пор. «Но, к сожалению, темпы резко замедлились после 2014 года, практически мы сейчас вышли на плато. За первые восемь месяцев этого года увеличилась смертность от отравления алкоголем на 14%, это свидетельствует об увеличении потребления», — отметил Немцов.

Крепкие напитки легальны наполовину

Минздрав совместно с Росстатом и экспертами в этом году разработал методику оценки среднедушевого потребления алкоголя. Показатель рассчитывается исходя из суммирования данных официальной статистики розничной продажи алкогольной продукции на душу населения и расчетного показателя незарегистрированного потребления крепкой алкогольной продукции. Последний вычисляется косвенным путем на основе показателей заболеваемости и смертности, а также туристского потребления алкоголя и, если имеется информация, данных о незарегистрированном потреблении слабоалкогольных напитков.

В приказе, утверждающем методику, Минздрав признает, что в России высок уровень незарегистрированного потребления алкоголя, особенно крепких напитков. Данные о розничных продажах спиртного «значительно ниже реального уровня потребления алкоголя». Большую долю незарегистрированного потребления подтверждают, в частности, опросы, свидетельствующие о достаточно высокой распространенности потребления самогона в сельской местности.

Согласно расчетам Минздрава, в 2014–2017 годах более половины потребления крепкого алкоголя было незарегистрированным. Минздрав поясняет, что незарегистрированное потребление не всегда тождественно употреблению нелегальной продукции. В эту категорию входит и самогон, производство которого в домашних условиях для личного потребления не запрещено законом. Также многие спиртосодержащие жидкости, потребляемые вместо алкогольной продукции, являются легальными лекарствами, ветеринарными средствами либо парфюмерно-косметической продукцией, уточняет ведомство.

Основными проблемами, осложняющими борьбу с нелегальным алкоголем, являются «сверхвысокие доходы от этого бизнеса, коррумпированность правоохранительных и проверяющих органов, а также бедность населения», считает Александр Немцов.

Алкоголизация населения снижается

Тем не менее потребление алкоголя в России сокращается и по официальным данным, и по независимым оценкам.

В апреле министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что за восемь лет россияне стали пить почти вдвое меньше. По ее словам, в 2018 году на душу населения приходилось 9,3 л алкоголя (в литрах чистого спирта, легальные и нелегальные продажи), а в 2011 году — 18 л.

Совокупное потребление крепкого спиртного сократилось с 9,9 л на душу населения в 2008 году до 5,5 л в 2017 году, следует из данных Минздрава.

По данным ВОЗ, употребление алкоголя в России с 2003 по 2016 год снизилось на 43%. В том числе на 48% упало незарегистрированное потребление алкоголя.

Снижение потребления алкоголя в России в долгосрочной перспективе связано как с естественными не зависящими от властей причинами (автомобилизация населения, распространение фитнес-центров и культуры здорового образа жизни, рост количества общедоступных развлечений от кинотеатров до видеоигр), так и с мерами государственной политики. Но определить, в какой пропорции на дело повлияли естественные факторы, а в какой меры властей, невозможно.

Источник: РБК