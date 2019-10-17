Постоянно исследовать поведение молодежи в интернете поручил Медведеву Путин

Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования потребительских предпочтений и поведения молодежи в интернете, чтобы понимать уровень влияния сети на подрастающее поколение, соответствующе поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.
Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, состоявшегося 4 июля.
«Правительству РФ обеспечить проведение регулярных исследований потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории в российском сегменте сети «Интернет», — говорится в тексте поручений.
Источник: РИА Новости
Но только процесс должен быть взаимным: Молодежь тоже должна выставлять оценки главе правительства, которого не выбирала на несменяемую должность.