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Постоянно исследовать поведение молодежи в интернете поручил Медведеву Путин

10:15 17.10.2019 Фото: pixabay.com
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Поручение дано в целях повышения уровня информированности органов государственной власти страны и организаций сферы воспитания о влиянии информационной среды на формирование взглядов подрастающего поколения.

Постоянно исследовать поведение молодежи в интернете поручил Медведеву Путин
Путин поручил кабмину регулярно исследовать поведение молодежи в интернете

Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования потребительских предпочтений и поведения молодежи в интернете, чтобы понимать уровень влияния сети на подрастающее поколение, соответствующе поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.
Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, состоявшегося 4 июля.
«Правительству РФ обеспечить проведение регулярных исследований потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории в российском сегменте сети «Интернет», — говорится в тексте поручений.

Поясняется, что поручение дано в целях повышения уровня информированности органов государственной власти страны и организаций сферы воспитания о влиянии информационной среды на формирование взглядов подрастающего поколения.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Нужно исследовать поведение молодежи?

Аноним, 17 октября 2019 11:05
НВР: Нужно. И ставить оценки по поведению.
Но только процесс должен быть взаимным: Молодежь тоже должна выставлять оценки главе правительства, которого не выбирала на несменяемую должность.

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