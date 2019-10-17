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Более 20 тыс. человек протестуют в Барселоне против приговора лидерам Каталонии

10:36 17.10.2019 Фото: pixabay.com
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Наиболее радикально настроенные участники акций протестов забрасывают полицейских крупными камнями, бутылками с воспламеняющейся жидкостью и емкостями с кислотой.

Более 20 тыс. человек протестуют в Барселоне против приговора лидерам Каталонии
Проведение всеобщей забастовки, которая, как отмечают СМИ, также может перерасти в беспорядки

Не менее 22 тыс. манифестантов собрались в среду вечером (по местному времени) на улицах Барселоны, сообщает испанский телерадиоканал RTVE.

По его данным, сожжено не менее десятка автомобилей. Наиболее радикально настроенные участники акций протестов забрасывают полицейских крупными камнями, бутылками с воспламеняющейся жидкостью и емкостями с кислотой.

Атаке подверглась группа журналистов канала TeleMadrid.

Кроме Барселоны, также поступают сообщения о беспорядках из другого города Каталонии — Жироны.

Ранее в среду с призывом к жителям Каталонии выйти на акции протеста выступила общественная организация «Комитеты защиты республики».

Очередной виток напряженности в Каталонии связан с вынесением длительных сроков тюремного заключения ряду бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к попытке проведения референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.
Нынешний протест — уже третий на этой неделе. Прошлой ночью в Барселоне также произошли массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией. Были задержаны более 200 человек.

На пятницу в Каталонии намечено проведение всеобщей забастовки, которая, как отмечают СМИ, также может перерасти в беспорядки.

Внешнеполитические ведомства ряда иностранных государств рекомендовали своим гражданам, находящимся в Каталонии, принимать повышенные меры безопасности.

Источник: Интерфакс

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От редакции

Утихомирят?

Аноним, 17 октября 2019 11:08
Очень демократично осудили тех, кто мнение народа выражал
Аноним, 17 октября 2019 11:33
Сепаратизм однако. У нас за нечто аналогичное в своё время ввели армию и сравняли целый регион с землёй, не разбирая кто там кто.
Поросёнок Пётр, 17 октября 2019 12:11
Ну, так уж исторически сложилось, сепаратизм в мире не очень уважают и при возникновении такой ситуации, государство старается с ним бороться. У нас например, даже просто говорить в публичном пространстве о сепаратизме какого либо региона страны, является уголовным преступлением, 280.1 Статья УК РФ. Все мы помним, что было в Чечне, дабы оставить сей регион в составе РФ, за две компании, потребовалось по официальным данным 13 157 трупов с российской стороны и 33 690 трупов с чеченской стороны, десятки тысяч исковерканных жизней и сотни миллиардов бюджетных денег.
Ныне, такие же проблемы испытывает Украина, но, не имеет той материально-технической и финансовой базы, что была у России, что бы окончательно закатать в кровавый асфальт своих сепаратистов.
Так, что в Испании всё ещё по божески, без гор трупов и рек крови.

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