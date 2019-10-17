Какой питомец нужен современному человеку?

Ветеринары рекомендуют заводить змей тем людям, которые нуждаются в тишине и покое, поскольку змеи не шумят, не пахнут и мало едят, новичкам лучше заводить полозов и королевских змей из-за их неприхотливости и красоты.

Змеи достаточно самостоятельные питомцы, не требующие много внимания

Ветеринары назвали змею «идеальным питомцем для современного человека» и рекомендовали заводить этих пресмыкающихся людям, которые нуждаются в тишине и покое, поскольку змеи не шумят, не пахнут и мало едят. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.

«Змея — идеальный питомец для современного человека. Змеи достаточно самостоятельные питомцы, не требующие много внимания. Данный питомец идеально подходит для тех, кому нужны тишина и покой, поскольку они не шумят, не портят мебель и совершенно не пахнут. Кроме того, содержание змеи — совсем не дорогое удовольствие, так как ест она мало, аксессуары и игрушки ей не нужны. Для змеи необходим террариум, оборудованный белым светом, обогревающей лампой, местом для укрытия и емкостью с водой, где змея может поместиться полностью. Также необходимо оформить террариум так, чтобы он имитировал естественные условия — это создаст наибольший комфорт для змеи и украсит дом в целом. Имитация естественных условий обитания повысит интерес к наблюдению за питомцем», — пояснили в пресс-службе.

Ветеринары отметили, что змею при желании можно взять в руки и погладить.

«Змеи реагируют на человеческое тепло и могут пригреться. Также их можно поглаживать, но не против чешуи. Если змея недовольна, то она может начать шипеть. В таком случае ее необходимо оставить в покое. Наличие обогревающего света связано с тем, что для активности и переваривания пищи, змеям необходимо прогреться. Поэтому кормить лучше тогда, когда они достаточно погреются под лампой и отправляются искать пищу. В корм обязательно необходимо добавлять витамины и кальций. Кормить змей можно как живым кормом, так и замороженным. К кормлению замороженным кормом змей необходимо приучать. Размороженный корм желательно немного подогреть. Корм кладут в террариум и шевелят пинцетом, имитируя движение. Кроме того, замороженный корм лучше переваривается. Это особенно важно для молодых змей», — пояснили в комитете.

Специалисты добавили, что главным плюсом замороженного корма является гибель болезнетворных микроорганизмов при глубокой заморозке. Кроме того, в замороженный корм удобнее добавлять витамины.

Также в пресс-службе рекомендовали новичкам заводить полозов и королевских змей из-за их неприхотливости и красоты.

«Для новичков лучшим выбором будут полозы и королевские змеи. Наиболее популярный как питомец — маисовый полоз. Данный вид неприхотлив, хорошо приспосабливается к новым условиям и наиболее лоялен к хозяину. Имеет много вариаций окраски. Другой вид — русский полоз (амурский полоз), который может привлечь своей активностью, поскольку охотится днем. Кроме того, он обладает эффектной черной окраской. Королевские змеи отличаются красивой окраской, которая имитирует ядовитого кораллового аспида. Это необходимо в природе для защиты. В домашних же условиях эти змеи становятся ручными и почти не проявляют агрессии», — уточнил собеседник агентства.

В комитете ветеринарии подчеркнули, что в случае реального желания завести дома змею необходимо глубоко изучить вопрос и посоветоваться со специалистами, поскольку содержание любого животного в доме накладывает на его владельца определенные обязанности и требует ответственности.

Источник: Агенство МОСКВА городских новостей