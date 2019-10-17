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Здоровье / Общество

Тяжелейшая липедема поразила 36-летнюю мать-одиночку

13:27 17.10.2019 Фото: pixabay.com
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Англичанка Клэр Олдифилд рассказала журналистам о том, как её нижние конечности отекли и стали напоминать слоновьи ноги из-за липедемы.

Тяжелейшая липедема поразила 36 летнюю мать одиночку
Тяжелейшая липедема или отек конечностей производит аномально высокое количество жировых клеток

36-летняя мать-одиночка столкнулась с тяжелейшей липедемой или отёком конечностей. Расстройство вызывало у неё суицидальные мысли и желание отрезать собственные ноги.

Англичанка Клэр Олдифилд поведала журналистам о том, как её нижние конечности отекли и стали напоминать слоновьи ноги из-за липедемы. При данном расстройстве в организме производится аномально высокое количество жировых клеток, а у Клэр они откладывались в ногах и ягодицах. Сегодня её ноги отекли до такой степени, что она не способна ходить самостоятельно дольше, чем 5 минут. Женщина прикована к собственному дому. При этом в государственных клиниках её отказываются лечить, и несчастная собирает средства самостоятельно для того, чтобы не оказаться окончательно в инвалидной коляске.

«В худшие периоды моей жизни я хотела отрезать собственные ноги, — рассказывает Клэр. — Липедема развивалась у меня с детства, и всякий раз я подвергалась насмешкам и травле со стороны ровесников. Но врачи говорили, что у меня ожирение, пока в 14 лет не поставили правильный диагноз».

Клэр произвела на свет 4 мальчиков и 2 девочек, что, без сомнения, усугубило нагрузку на ноги. Некоторое время до установки диагноза она даже сидела на экстремальной диете, но потом поняла, что её проблема не связана с питанием. Сейчас она получает пособия на детей и по инвалидности, но мечтает вернуться к нормальной жизни. До сих пор медикам не очень понятно, как именно следует лечить липедему помимо липосакций. Среди нехирургических методов лечения компрессионная терапия, но она дает лишь симптоматический эффект.

Источник: МедикФорум

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