В Англии появился первый слепой и глухой медик

Пока сложно представить, каким образом слепой и глухой врач вообще сможет оказывать помощь пациентам, но 25-летняя студентка Александра Адамс не сомневается, что она будет справляться со своей работой ничуть не хуже зрячих коллег.

Некоторые ограничения в восприятии мира могут быть даже вдохновляющими

25-летняя студентка медицинского университета Александра Адамс считает, что зрение и слух не делают врача более сильным. Она уверена, что некоторые ограничения в её восприятие мира могут быть даже вдохновляющими.

Родственники и друзья не раз говорили Александре Адамс о том, что она не сможет кататься на лыжах, поскольку эта радость недоступна слепым людям. Однако ее уверенность в собственных силах опрокинула все ограничения. Александра начала кататься, я причём не только на беговых, но и на горных лыжах, как бы суицидально это ни звучало. И это при том, что один из её глаз не видит совсем, а другой только на 5%, так что ей доступна лишь абсолютно белая картинка снега и больше ничего.

А теперь она выбрала для себя еще одно направление в жизни, которое невозможно представить без способности видеть и слышать — профессию врача. Александра уже на четвёртом курсе медицинского университета, она станет первым слепым и глухим медиком в истории страны. Естественно, что девушка понимает шок её будущих пациентов, когда они поймут, что их врач не слышит и не видит. Однако она убеждена, что сумеет преодолеть эти ограничения, как сумела победить опасения окружающих по поводу горных лыж.

Она рассказала, что постоянно поддерживает связь с 5 американскими врачами, являющимися полностью слепыми. Девушка много выяснила о том, каким образом они работают. Кроме того, она ведет общение и с глухим медиком — кардиологом, который никогда не был способен услышать сердцебиение пациента. Пока сложно представить, каким образом слепой и глухой врач вообще сможет оказывать помощь пациентам, но Александра не сомневается, что она будет справляться со своей работой ничуть не хуже зрячих коллег.

Источник: МедикФорум