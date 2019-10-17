Женщины прошедшие через гастрошунтирование на 33% реже рожают детей с родовыми дефектами

Исследователи проанализировали информацию почти по 3 000 женщин со средним весом в 120 кг. Здоровье их детей сравнили с показателями малышей, появившихся на свет у женщин с лишним весом, которые не приходили через хирургические операции.

Бариатрическая хирургия на 33% снижает вероятность рождения у женщин детей с родовыми дефектами

Прошедшие через гастрошунтирование женщины с ожирением на 33% реже впоследствии рожают детей с родовыми дефектами. К такому выводу пришли шведские ученые из Каролинского института в Стокгольме.

Исследование шведских ученых показало еще одно преимущество наиболее радикального метода борьбы с ожирением — хирургической операции гастрошунтирования. При бариатрических хирургических вмешательствах пациентам с ожирением искусственно ограничивают размер желудка, чтобы они поглощали как можно меньше пищи. В течение нескольких месяцев такие пациенты резко худеют и добиваются очень больших успехов в борьбе с лишним весом, которые просто невозможны даже при самых радикальных диетах. И вот теперь шведские ученые доказали, что если желудок женщин с ожирением искусственно уменьшается за счёт бариатрической операции, то впоследствии они на 33% реже рожают детей с родовыми дефектами.

Эти выводы были сделаны после того, как исследователи проанализировали информацию почти по 3 000 женщин со средним весом в 120 кг. Некоторые из них добровольно прошли через гастрошунтирование и похудели на 40 кг. Затем здоровье их детей сравнили с показателями малышей, появившихся на свет у женщин с лишним весом, которые не приходили через хирургические операции.

Выяснилось, что бариатрическая хирургия на 33% снижает вероятность рождения у женщин детей с родовыми дефектами. Большинство подобных дефектов были связаны с нарушениями в работе сердца. Но некоторые из них также касались сбоев в центральной нервной системе, пороков гениталий, легких и пищеварительной системы.

Источник: МедикФорум