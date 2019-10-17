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Здоровье / Общество

В свердловской области роженица скончалась из-за врачебной ошибки

08:53 17.10.2019 Фото: pixabay.com
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Беременность девушки развивалась с аномалией, которая выявляется во время родов – прикрепление плаценты к стенке матки, из-за оплошности акушерки, не заметившей эту особенность, пациентка умерла через несколько часов прямо в больнице.

В свердловской области роженица скончалась из за врачебной ошибки
Ошибка врачей повлекла за собой смерть роженицы на Урале

Настоящей трагедией обернулись роды в одной из больниц Нижних Серег в Свердловской области, где из-за ошибки акушеров скончалась 22-летняя местная жительница.

Погибшей оказалась Алиса Тепикина. Ее беременность развивалась с аномалией, которая выявляется во время родов – прикрепление плаценты к стенке матки. Врачи должны отделять ее вручную под наркозом, однако из-за оплошности акушерки, не заметившей эту особенность, пациентка умерла через несколько часов прямо в больнице.

«Полный выворот матки она (врач – ред.) неверно приняла за признаки отделения последа и продолжила тянуть, то есть матку приняла за плаценту», — рассказал журналистам юрист Вадим Коротаев.

По словам медиков больницы, несчастная девушка издала такой крик, что его было слышно на всех этажах медучреждения. При этом принимавшая роды врач отказывается признавать свою вину. Несмотря на это на нее уже завели уголовное дело по статье 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности ввиду непрофессионализма и передали его в прокуратуру.

Источник: МедикФорум

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