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Здоровье / Общество

ЗППП: эпидемия сифилиса захватила курорт

10:44 17.10.2019 Фото: pixabay.com
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На Гавайских островах отмечается скачок заболеваемости сифилисом в 5 раз, гонореей — в два раза, а хламидиозом — на 56% за последнее десятилетие.

ЗППП: эпидемия сифилиса захватила курорт
В ЗППП виноваты мобильные приложения для знакомств вроде Tinder

Власти Гавайских островов сообщают о том, что уровень заболевших сифилисом вырос в 5 раз, а количество жертв гонореи в два раза. В этом эксперты винят популярность мобильных приложений для знакомств.

Америка переживает самую значительную эпидемию заболеваний, передающихся половым путем, в своей истории. К примеру, количество заразившихся сифилисом, гонореей и хламидиозом достигло исторического максимума. Показатели ЗППП у обитателей Гавайских островов в 2018 году не являются рекордными для всей Америки, однако за последние 10 лет они намного увеличились. И вот теперь местные власти объяснили, почему это происходит, и по каким причинам на Гавайских островах отмечается скачок заболеваемости сифилисом в 5 раз, гонореей — в два раза, а хламидиозом — на 56% за последнее десятилетие.

Эксперты утверждают, что в этом виноваты мобильные приложения для знакомств вроде Tinder. Они намного упрощают контакты людей между собой, увеличивают количество случайных свиданий и занятий сексом. При этом люди перестают заботиться о безопасности при интимных контактах, что намного повышает риск ЗППП. По всей территории США отмечается резкое падение интенсивности использования презервативов, а также предупредительной диагностики венерических заболеваний. Американцев эти вопросы интересуют всё реже, а вот случайный секс становится все более распространенным.

Мобильные приложения для знакомств в десятки и сотни раз увеличивают выбор потенциальных партнёров. Власти Гавайских островов настойчиво призывают местных жителей и туристов более осторожно относиться к легкому флирту во время отпуска. Порой он может повлечь за собой самые тяжёлые последствия.

Источник: МедикФорум

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Виновато ли мобильное приложение в скачке заболеваемости ЗППП?

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