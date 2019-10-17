Симптомы рака толстой кишки

Признаками нарушенного здоровья часто становятся изменения в испражнениях. Типичным для рака кишечника является постоянное изменение между запором и диареей .

Изменения в кишечнике, связанные с раком, могут быть свойственны и доброкачественным процессам

Рак толстой кишки обычно медленно развивается в течение ряда лет и на ранних стадиях о нем говорят лишь незначительные или неспецифические симптомы. Как же понять, что с кишечником возникла серьезная проблема?

По словам врачей, в большинстве случаев рак толстой кишки развивается из полипов кишечника или доброкачественных опухолей (аденомы). В начале своего развития данное заболевание не вызывает каких-либо характерных симптомов, и даже на более поздних стадиях признаки колоректального рака могут быть весьма неспецифичными.

Чем раньше обнаружен и вылечен колоректальный рак, тем больше шансов на выздоровление, подчеркивают специалисты.

Они отмечают, что изменения в кишечнике, связанные с раком, могут быть свойственны и доброкачественным процессам. Но какими бы несерьезными они не казались, с новыми симптомами следует обязательно обращаться к врачу.

Признаками нарушенного здоровья часто становятся изменения в испражнениях. Типичным для рака кишечника является постоянное изменение между запором и диареей . Это связано с тем, что опухоль сужает кишечник, вызывая застой стула, но со временем бактерии разлагают испорченный стул и разжижают его.

Также на опухоль в кишечнике могут указывать следующие явления:

жидкое опорожнение по утрам,

кал выходит из кишечника в виде тонкого карандаша,

газы с остатками стула.

Кровь в стуле не обязательно указывает на рак: зачастую следы крови связаны с геморроем. В этом случае кровь обычно светло-красная и к тому же при геморрое кровь редко когда примешивается к калу. Для рака толстой кишки характерны темная кровь и ее примеси в кале.

В то же время во многих случаях количество крови настолько мало, что она оказывается незаметной для невооруженного взгляда. Такую кровь можно обнаружить только по анализу стула. Тест на скрытую кровь является частью диагностики и профилактики колоректального рака.

Среди других симптомов рака толстой кишки выделяются следующие явления:

анемия (бледность, головная боль, одышка во время упражнений),

боли в животе и спазмы,

длительное вздутие,

потеря веса, не связанная с попытками худеть,

небольшая температура,

чередующиеся запоры и диарея без видимой причины.

Все эти симптомы – серьезный повод для посещения врача и соответствующих мер для диагностики, например, колоноскопии или анализа на скрытую кровь в кале. Чем быстрее подтвердится подозрение на рак и начинается терапия, тем больше шансов на выздоровление.

Источник: МедикФорум